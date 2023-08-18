https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/alias-avidzba-stal-sovetnikom-glavy-minprosa-rossii--1047564048.html

Алиас Авидзба стал советником главы Минпроса России

Алиас Авидзба стал советником главы Минпроса России

Авидзба участвовал в специальной военной операции в составе "Пятнашки", в августе 2022 года он получил тяжелое ранение. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Командир 1-го батальона интернациональной бригады "Пятнашка" Алиас Авидзба стал советником министра просвещения России Сергея Кравцова на общественных началах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Стороны обсудили новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины", организацию встреч школьников с героями военной спецоперации на Донбассе, проведение тематических выставок в школьных музеях, а также новый раздел учебника истории, посвященный причинам начала СВО и рассказывающий о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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