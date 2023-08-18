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Алиас Авидзба стал советником главы Минпроса России
Алиас Авидзба стал советником главы Минпроса России
Авидзба участвовал в специальной военной операции в составе "Пятнашки", в августе 2022 года он получил тяжелое ранение. 18.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-18T10:51+0300
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СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Командир 1-го батальона интернациональной бригады "Пятнашка" Алиас Авидзба стал советником министра просвещения России Сергея Кравцова на общественных началах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Стороны обсудили новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины", организацию встреч школьников с героями военной спецоперации на Донбассе, проведение тематических выставок в школьных музеях, а также новый раздел учебника истории, посвященный причинам начала СВО и рассказывающий о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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абхазия, россия, новости
Алиас Авидзба стал советником главы Минпроса России
10:51 18.08.2023 (обновлено: 10:57 18.08.2023)
Авидзба участвовал в специальной военной операции в составе "Пятнашки", в августе 2022 года он получил тяжелое ранение.
СУХУМ, 18 авг – Sputnik.
Командир 1-го батальона интернациональной бригады "Пятнашка" Алиас Авидзба стал советником министра просвещения России Сергея Кравцова на общественных началах. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
На встрече с министром были подняты вопросы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Стороны обсудили новый предмет "Основы безопасности и защиты Родины", организацию встреч школьников с героями военной спецоперации на Донбассе, проведение тематических выставок в школьных музеях, а также новый раздел учебника истории, посвященный причинам начала СВО и рассказывающий о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.