https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/bartsits-o-forume-k-15-letiyu-priznaniya-abkhazii-zainteresovannyy-i-neravnodushnyy-dialog-1047573126.html

Барциц о форуме к 15-летию признания Абхазии: заинтересованный и неравнодушный диалог

Барциц о форуме к 15-летию признания Абхазии: заинтересованный и неравнодушный диалог

Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" проходит в Сухуме. Участники обсуждают развитие республики после признания независимости... 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T18:15+0300

2023-08-18T18:15+0300

2023-08-18T18:44+0300

радио

абхазия

россия

отношения

взаимодействие

эксперты

обсуждение

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/12/1047573245_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_01f61503c2e77a30a2a9a7e489c37e40.jpg

Барциц о форуме к 15-летию признания Абхазии: заинтересованный и неравнодушный диалог Барциц о форуме к 15-летию признания Абхазии: заинтересованный и неравнодушный диалог

Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" проходит в Сухуме. Участники обсуждают развитие республики после признания независимости Россией, двусторонние отношения государств. Эксперты дают оценку роли исторической памяти для консолидации общества, важность патриотического воспитания, опыт и перспективы информационного сотрудничества двух стран.Организаторы форума – Международный институт развития коммуникаций "МИР–МОСТ–Абхазия" и Абхазский госуниверситет.О работе форума и перспективах дальнейшего сотрудничества между странами в эфире радио Sputnik рассказал участник форума, Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц."Я оцениваю первый день работы форума, как сугубо позитивный, конструктивный. На заседании круглого стола развернулась интересная, живая, очень откровенная дискуссия по видению перспектив развития взаимоотношений Российской Федерации и Республики Абхазия. Коротко могу охарактеризовать это все, как весьма заинтересованный и неравнодушный диалог", - сказал Барциц.Он отметил, что представители Абхазии и России ранее совместно проводили ряд форумов. Сейчас же, по его мнению, пришло время с участием экспертов создать некий образ будущего и понять к чему стремиться."Экспертное обсуждение специалистов, представителей интеллегенции, высшей школы крайне важно. Если какие-то решения, которые принимаются нашими чиновниками, специалистами в той или иной области, не базируются на экспертных оценках, когда это досконально не просчитано, то может дать негативный эффект в последующем. А для такой небольшой страны, как Абхазия, это может быть действительно чревато. Нужно не стесняться и не лениться обсудить важную проблему со всех точек зрения, прежде чем принять то или иное решение, которое может повлиять на нашу дальнейшую жизнь, на наше общество", - сказал Барциц.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, отношения, взаимодействие, эксперты, обсуждение, подкасты, аудио