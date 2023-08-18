https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/glavnyy-chetverg-dochiya-o-razvitii-turizma-promyshlennosti-i-voprose-zhilya-v-tkuarchale--1047548660.html

Главный четверг: Дочия о развитии туризма, промышленности и вопросе жилья в Ткуарчале

Главный четверг: Дочия о развитии туризма, промышленности и вопросе жилья в Ткуарчале

О том, как проходит летний сезон в Ткуарчале, о планах администрации района по развитию промышленности, а также о программе по увеличению населения в эфире... 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T09:27+0300

2023-08-18T09:27+0300

2023-08-18T09:27+0300

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Главный четверг: Дочия о развитии туризма, промышленности, и вопросе жилья в Ткуарчале Главный четверг: Дочия о развитии туризма, промышленности, и вопросе жилья в Ткуарчале

О том, как проходит летний сезон в Ткуарчале, о планах администрации района по развитию промышленности, а также о программе по увеличению населения в эфире радио Sputnik рассказал глава района Исидор Дочия.В программе речь шла и о пополнении бюджета за полгода, собираемости за электроэнергию, а также о праздновании Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, главный четверг, ткуарчальский район, аудио