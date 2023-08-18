https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/latipov-rasskazal-o-pravilakh-nakhozhdeniya-v-pogranichnoy-zone-galskogo-rayona--1047549344.html

Латипов рассказал о правилах нахождения в пограничной зоне Галского района

Латипов рассказал о правилах нахождения в пограничной зоне Галского района

Начальник пограничного отряда СГБ Абхазии Рустам Латипов в интервью радио Sputnik рассказал, кто и на каких основаниях может находиться в пограничной зоне. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T14:17+0300

2023-08-18T14:17+0300

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Латипов рассказал о правилах нахождения в пограничной зоне Галского района Латипов рассказал о правилах нахождения в пограничной зоне Галского района

"В период сбора ореха и иной сельскохозяйственной продукции на территории Галского района отмечается увеличение количества граждан, прибывающих в пограничную зону с целью заработка. Иностранные граждане в основном представлены выходцами из стран центрально-азиатского региона. Трудовые мигранты прибывают в пограничную зону в составе рабочих групп", – рассказал Латипов. Много ли иностранных граждан приезжает в Абхазию на заработки в сезон сбора ореха? Граждане каких стран прибывают на заработки в Абхазию? Имеют ли они право находиться в пограничной зоне? Что считается нарушением?Подробности слушайте в подкасте.

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