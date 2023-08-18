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Международный форум к 15-летию признания Абхазии открылся в Сухуме
Международный форум к 15-летию признания Абхазии открылся в Сухуме
Организаторы форума – Международный институт развития коммуникаций "МИР–МОСТ–Абхазия" и Абхазский государственный университет. 18.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-18T10:28+0300
2023-08-18T10:28+0300
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СУХУМ, 18 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" открылся в Сухуме в пятницу, 18 августа. Кроме того, участники форума будут говорить о двусторонних отношениях Абхазии и России и будут прогнозировать развитие этих отношений в будущем. Эксперты оценят роль исторической памяти для консолидации общества, важность патриотического воспитания, опыт и перспективы информационного сотрудничества двух стран. Партнеры международного форума – Министерство обороны Абхазии, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций Москвы, Национальный Фонд поддержки социальных программ (НФСП), Союз журналистов Абхазии, Sputnik Абхазия.
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абхазия, россия, новости, сухум, абхазо-российские отношения
абхазия, россия, новости, сухум, абхазо-российские отношения
Международный форум к 15-летию признания Абхазии открылся в Сухуме
10:28 18.08.2023 (обновлено: 10:44 18.08.2023)
Организаторы форума – Международный институт развития коммуникаций "МИР–МОСТ–Абхазия" и Абхазский государственный университет.
СУХУМ, 18 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" открылся в Сухуме в пятницу, 18 августа.
Проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинджия отметил, что в рамках первого гуманитарного форума будут обсуждаться вопросы, связанные с развитием Абхазии за последние 15 лет, ее становления в качестве признанного государства.
Кроме того, участники форума будут говорить о двусторонних отношениях Абхазии и России и будут прогнозировать развитие этих отношений в будущем.
Эксперты оценят роль исторической памяти для консолидации общества, важность патриотического воспитания, опыт и перспективы информационного сотрудничества двух стран.
Партнеры международного форума – Министерство обороны Абхазии, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций Москвы, Национальный Фонд поддержки социальных программ (НФСП), Союз журналистов Абхазии, Sputnik Абхазия.