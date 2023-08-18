https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/mezhdunarodnyy-forum-k-15-letiyu-priznaniya-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1047564352.html

Международный форум к 15-летию признания Абхазии открылся в Сухуме

Международный форум к 15-летию признания Абхазии открылся в Сухуме

Организаторы форума – Международный институт развития коммуникаций "МИР–МОСТ–Абхазия" и Абхазский государственный университет. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T10:28+0300

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СУХУМ, 18 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" открылся в Сухуме в пятницу, 18 августа. Кроме того, участники форума будут говорить о двусторонних отношениях Абхазии и России и будут прогнозировать развитие этих отношений в будущем. Эксперты оценят роль исторической памяти для консолидации общества, важность патриотического воспитания, опыт и перспективы информационного сотрудничества двух стран. Партнеры международного форума – Министерство обороны Абхазии, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций Москвы, Национальный Фонд поддержки социальных программ (НФСП), Союз журналистов Абхазии, Sputnik Абхазия.

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