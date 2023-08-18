https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/minpros-abkhazii-budet-sotrudnichat-s-organizatsiey-yunye-inspektory-dvizheniya-1047572697.html
Минпрос Абхазии будет сотрудничать с организацией "Юные инспекторы движения"
Минпрос Абхазии будет сотрудничать с организацией "Юные инспекторы движения"
Министр образования Абхазии Инал Габлия принимает участие в первом Всероссийском форуме среднего профессионального образования в Москве. 18.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-18T17:34+0300
2023-08-18T17:34+0300
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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Министерство просвещения Абхазии подписало меморандум о сотрудничестве с общероссийской детско-юношеской организацией по пропаганде безопасности дорожного движения "Юные инспекторы движения" (ЮИД). Об этом сообщается в официальных социальных сетях Минпроса.Подписание прошло в рамках первого Всероссийского форума среднего профессионального образования, который проходит 17 и 18 августа в Москве. В нем приняли участие около 2000 человек из российских регионов и других государств. Главная тема форума – "Вклад СПО в технологический суверенитет страны"ЮИД существует в России с 1973 года. В рядах движения состоит более 465 тысяч участников в возрасте от 8 до 16 лет, объединенных в отряды, работающие в 85 субъектах России.
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абхазия, новости
Минпрос Абхазии будет сотрудничать с организацией "Юные инспекторы движения"
17:34 18.08.2023 (обновлено: 17:45 18.08.2023)
Министр образования Абхазии Инал Габлия принимает участие в первом Всероссийском форуме среднего профессионального образования в Москве.
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Министерство просвещения Абхазии подписало меморандум о сотрудничестве с общероссийской детско-юношеской организацией по пропаганде безопасности дорожного движения "Юные инспекторы движения" (ЮИД). Об этом сообщается в официальных социальных сетях Минпроса.
Отряды юных инспекторов движения - добровольные объединения школьников, главная цель которых - пропаганда безопасного поведения на дорогах и изучение правил дорожного движения.
Подписание прошло в рамках первого Всероссийского форума среднего профессионального образования, который проходит 17 и 18 августа в Москве. В нем приняли участие около 2000 человек из российских регионов и других государств.
Главная тема форума – "Вклад СПО в технологический суверенитет страны"
ЮИД существует в России с 1973 года. В рядах движения состоит более 465 тысяч участников в возрасте от 8 до 16 лет, объединенных в отряды, работающие в 85 субъектах России.