https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/nachalnik-gai-rasskazal-o-prichinakh-dtp-v-abkhazii-1047568464.html

Начальник ГАИ назвал главные причины ДТП в Абхазии

Начальник ГАИ назвал главные причины ДТП в Абхазии

Глава Управления государственной автоинспекции МВД Абхазии Валентин Трапш в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik рассказал о работе ведомства... 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T14:40+0300

2023-08-18T14:40+0300

2023-08-18T15:21+0300

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По словам начальника ГАИ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в летний период связано с тем, что в это время года на дорогах республики становится намного больше автомобилей. Кроме того, играет роль техническое состояние машин и стаж водителей. Валентин Трапш подчеркнул, что ГАИ республики делает все возможное для решения проблем, связанных с безопасностью на дорогах. Причиной аварий, по его словам, чаще всего становится пьяная езда и превышение скорости. Подробнее о том, какими средствами можно снизить количество ДТП, смотрите в нашем видео.

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