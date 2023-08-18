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Начальник ГАИ назвал главные причины ДТП в Абхазии
Начальник ГАИ назвал главные причины ДТП в Абхазии
Глава Управления государственной автоинспекции МВД Абхазии Валентин Трапш в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik рассказал о работе ведомства... 18.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-18T14:40+0300
2023-08-18T14:40+0300
2023-08-18T15:21+0300
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По словам начальника ГАИ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в летний период связано с тем, что в это время года на дорогах республики становится намного больше автомобилей. Кроме того, играет роль техническое состояние машин и стаж водителей. Валентин Трапш подчеркнул, что ГАИ республики делает все возможное для решения проблем, связанных с безопасностью на дорогах. Причиной аварий, по его словам, чаще всего становится пьяная езда и превышение скорости. Подробнее о том, какими средствами можно снизить количество ДТП, смотрите в нашем видео.
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Начальник ГАИ назвал главные причины ДТП в Абхазии
14:40 18.08.2023 (обновлено: 15:21 18.08.2023)
Глава Управления государственной автоинспекции МВД Абхазии Валентин Трапш в программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik рассказал о работе ведомства, направленной на улучшение ситуации на дорогах страны.
По словам начальника ГАИ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в летний период связано с тем, что в это время года на дорогах республики становится намного больше автомобилей. Кроме того, играет роль техническое состояние машин и стаж водителей.
Валентин Трапш подчеркнул, что ГАИ республики делает все возможное для решения проблем, связанных с безопасностью на дорогах. Причиной аварий, по его словам, чаще всего становится пьяная езда и превышение скорости.
Подробнее о том, какими средствами можно снизить количество ДТП, смотрите в нашем видео.