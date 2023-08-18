https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/soyuzniki-i-ne-tolko-v-sukhume-otkrylsya-forum-k-15-letiyu-priznaniya-abkhazii-1047575070.html

Союзники и не только: в Сухуме открылся форум к 15-летию признания Абхазии

Союзники и не только: в Сухуме открылся форум к 15-летию признания Абхазии

Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" открылся в Сухуме 18 августа. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T21:28+0300

2023-08-18T21:28+0300

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На открытии форума выступили абхазские и российские эксперты которые дали характеристику событиям, произошедшим в Абхазии после признания независимости и поделились мнениями о том, что нужно предпринять республике для дальнейшего укрепления государственности. В рамках мероприятия прошел круглый стол "Абхазия-Россия 2070". Участники обсудили, какие интересы может представлять Абхазия для России, почему многие уверены, что Абхазия лишь финансово паразитирует "большого брата" и какую роль республика играет в существующих геополитических реалиях. Эксперты также высказали мнение, что необходимо сделать странам, чтобы их отношения приобрели новый стимул развития, расширялись и не были подвергнуты внешним манипуляциям. Подробнее о диалоге представителей двух стран смотрите в видео Sputnik. Партнеры международного форума – Министерство обороны Абхазии, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций Москвы, Национальный Фонд поддержки социальных программ (НФСП), Союз журналистов Абхазии, Sputnik Абхазия.

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