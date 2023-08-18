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Союзники и не только: в Сухуме открылся форум к 15-летию признания Абхазии
Союзники и не только: в Сухуме открылся форум к 15-летию признания Абхазии
Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" открылся в Сухуме 18 августа. 18.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-18T21:28+0300
2023-08-18T21:28+0300
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На открытии форума выступили абхазские и российские эксперты которые дали характеристику событиям, произошедшим в Абхазии после признания независимости и поделились мнениями о том, что нужно предпринять республике для дальнейшего укрепления государственности. В рамках мероприятия прошел круглый стол "Абхазия-Россия 2070". Участники обсудили, какие интересы может представлять Абхазия для России, почему многие уверены, что Абхазия лишь финансово паразитирует "большого брата" и какую роль республика играет в существующих геополитических реалиях. Эксперты также высказали мнение, что необходимо сделать странам, чтобы их отношения приобрели новый стимул развития, расширялись и не были подвергнуты внешним манипуляциям. Подробнее о диалоге представителей двух стран смотрите в видео Sputnik. Партнеры международного форума – Министерство обороны Абхазии, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций Москвы, Национальный Фонд поддержки социальных программ (НФСП), Союз журналистов Абхазии, Sputnik Абхазия.
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абхазия, россия, абхазо-российские отношения, новости, сухум, мультимедиа, видео, видео
абхазия, россия, абхазо-российские отношения, новости, сухум, мультимедиа, видео, видео
Союзники и не только: в Сухуме открылся форум к 15-летию признания Абхазии
Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" открылся в Сухуме 18 августа.
На открытии форума выступили абхазские и российские эксперты которые дали характеристику событиям, произошедшим в Абхазии после признания независимости и поделились мнениями о том, что нужно предпринять республике для дальнейшего укрепления государственности.
В рамках мероприятия прошел круглый стол "Абхазия-Россия 2070". Участники обсудили, какие интересы может представлять Абхазия для России, почему многие уверены, что Абхазия лишь финансово паразитирует "большого брата" и какую роль республика играет в существующих геополитических реалиях.
Эксперты также высказали мнение, что необходимо сделать странам, чтобы их отношения приобрели новый стимул развития, расширялись и не были подвергнуты внешним манипуляциям.
Подробнее о диалоге представителей двух стран смотрите в видео Sputnik.
Партнеры международного форума – Министерство обороны Абхазии, Национальный исследовательский институт развития коммуникаций Москвы, Национальный Фонд поддержки социальных программ (НФСП), Союз журналистов Абхазии, Sputnik Абхазия.