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Всему голова: как менялась цена на хлеб в Абхазии

Всему голова: как менялась цена на хлеб в Абхазии

27 июля 2023 года Кабинет министров Абхазии принял постановление о государственном регулировании цен на хлеб и муку. Булка хлеба стала стоить 30 рублей. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T13:57+0300

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В 2007 году цена на булку хлеба в 600 граммов с 7 рублей повысилась до 9 рублей 50 копеек. В 2008 году булка хлеба стоила 13 рублей, а в 2013 году подорожала до 18 рублей.Индексация цен на хлеб в Абхазии не производилась с 2015 года. Последняя, установленная Кабмином оптовая цена – 20,6 рубля.В 2019 году гильдия пекарей Абхазии обратилась в Кабинет Министров республики с просьбой о повышении цен на хлеб из-за роста цены на пшеничную муку на 28%. Тогда оптовая цена на хлеб в Абхазии составила 24 рубля за 600 граммов.В 2021 году цена на хлеб снова повысилась, на сей раз до 28 рублей за булку.Согласно решению Кабинета министров от 27 июля 2023 года, оптовая цена на хлеб из муки высшего сорта, весом в 600 граммов составила 30 рублей, за один килограмм – 50 рублей. За 600 граммов хлеба из муки второго сорта нужно заплатить 28 рублей, за один килограмм – 47 рублей.

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