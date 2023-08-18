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Житель Гудауты задержан по подозрению в незаконном хранении оружия
Житель Гудауты задержан по подозрению в незаконном хранении оружия
У жителя Гудауты изъяли автомат Калашникова и шесть магазинов с патронами. 18.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-18T11:14+0300
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СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Житель Гудауты Вадим Гоцкан был задержан по подозрению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Расследование продолжается, на время следствия Вадим Гоцкан находится под подпиской о невыезде.
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Житель Гудауты задержан по подозрению в незаконном хранении оружия
11:14 18.08.2023 (обновлено: 11:26 18.08.2023)
У жителя Гудауты изъяли автомат Калашникова и шесть магазинов с патронами.
СУХУМ, 18 авг – Sputnik
. Житель Гудауты Вадим Гоцкан был задержан по подозрению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
В доме на улице Чанба, где живет задержанный, был проведен обыск. Сотрудники милиции изъяли технически исправный автомат Калашникова калибра 7,62 миллиметра и 97 боевых патронов к нему.
Расследование продолжается, на время следствия Вадим Гоцкан находится под подпиской о невыезде.