https://sputnik-abkhazia.ru/20230818/zhitel-gudauty-zaderzhan-po-podozreniyu-v-nezakonnom-khranenii-oruzhiya-1047565799.html

Житель Гудауты задержан по подозрению в незаконном хранении оружия

Житель Гудауты задержан по подозрению в незаконном хранении оружия

У жителя Гудауты изъяли автомат Калашникова и шесть магазинов с патронами. 18.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-18T11:14+0300

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СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Житель Гудауты Вадим Гоцкан был задержан по подозрению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. Расследование продолжается, на время следствия Вадим Гоцкан находится под подпиской о невыезде.

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