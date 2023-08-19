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Человек с огнестрельным ранением доставлен в больницу в Гудауте
Человек с огнестрельным ранением доставлен в больницу в Гудауте
СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в больницу в Гудауте, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Гудаутской милиции Зосма... 19.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-19T14:06+0300
2023-08-19T14:06+0300
2023-08-19T14:06+0300
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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в больницу в Гудауте, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Гудаутской милиции Зосма Гицба.Подробностей происшествия пока нет. Сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные мероприятия.
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абхазия, новости
Человек с огнестрельным ранением доставлен в больницу в Гудауте
СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в больницу в Гудауте, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Гудаутской милиции Зосма Гицба.
Подробностей происшествия пока нет. Сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные мероприятия.