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Гражданин и начальник: Аршба о ситуации с пожарной безопасностью в Абхазии
Гражданин и начальник: Аршба о ситуации с пожарной безопасностью в Абхазии
Заместитель начальника Управления по государственному пожарному надзору МЧС Абхазии Аркадий Аршба в эфире радио Sputnik рассказал, с чем связаны возгорания в... 19.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-19T15:00+0300
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Гражданин и начальник: Аршба о ситуации с пожарной безопасностью в Абхазии
Гражданин и начальник: Аршба о ситуации с пожарной безопасностью в Абхазии
14 августа в Сухуме был крупный пожар на улице Акиртава. Огонь полностью уничтожил четыре дома, еще два строения повреждено, повреждено здание музыкальной школы. Ущерб значительный. Почему пожар не получилось потушить быстро, есть ли санкции за несоблюдение правил пожарной безопасности? Об этом рассказал заместитель начальника управления по государственному пожарному надзору МЧС Абхазии Аркадий Аршба.Он отметил, что в данном случае строения возведены самовольно, не были соблюдены мероприятия по соблюдению пожарной и иной безопасности. Дома стояли вплотную – это способствовало быстрому распространению огня. Слушайте подкаст.
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подкасты, гражданин и начальник, абхазия, мчс абхазии, аудио
подкасты, гражданин и начальник, абхазия, мчс абхазии, аудио

Гражданин и начальник: Аршба о ситуации с пожарной безопасностью в Абхазии

15:00 19.08.2023
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Гражданин и начальник: Аршба о ситуации с пожарной безопасностью в Абхазии
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Заместитель начальника Управления по государственному пожарному надзору МЧС Абхазии Аркадий Аршба в эфире радио Sputnik рассказал, с чем связаны возгорания в жилых помещениях.
14 августа в Сухуме был крупный пожар на улице Акиртава. Огонь полностью уничтожил четыре дома, еще два строения повреждено, повреждено здание музыкальной школы. Ущерб значительный.
Почему пожар не получилось потушить быстро, есть ли санкции за несоблюдение правил пожарной безопасности? Об этом рассказал заместитель начальника управления по государственному пожарному надзору МЧС Абхазии Аркадий Аршба.
Он отметил, что в данном случае строения возведены самовольно, не были соблюдены мероприятия по соблюдению пожарной и иной безопасности. Дома стояли вплотную – это способствовало быстрому распространению огня.
Слушайте подкаст.
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