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К прежней жизни: как жители Гагрского района восстанавливают дома после наводнения
К прежней жизни: как жители Гагрского района восстанавливают дома после наводнения
Более 1200 домов было подтоплено во время наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля 2023 года. 19.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-19T14:54+0300
2023-08-19T14:54+0300
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Созданная при администрации Гагрского района комиссия по ликвидации последствий стихии уже рассмотрела 464 заявления об оказании материальной помощи и одобрила 236 из них. Наиболее пострадавшими населенными пунктами в Гагрском районе стали поселок Бзыбь, села Лдзаа, Псахара, Алахадзы. Объемы ущерба разные и, соответственно, суммы выплат тоже. Самая большая материальная помощь была оказала семье Жиба из села Осечко. На их дом обрушилась часть расположенного поблизости холма. Местные власти выплатили семье три миллиона рублей. В зависимости от масштабов бедствия, размеры материальной помощи варьируются от 50 до 500 тысяч рублей. Всего из бюджета района на эти цели выделено более 40 миллионов рублей. Журналисты Sputnik Абхазия и Абхазской гостелерадиокомпании побывали в наиболее пострадавших от наводнения в ночь с 8 на 9 июля населенных пунктах Гагрского района и узнали о том, как люди справляются с последствиями стихии, и как им помогают местные власти. Подробнее смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа, абхазия, гагрский район, видео
К прежней жизни: как жители Гагрского района восстанавливают дома после наводнения
14:54 19.08.2023 (обновлено: 14:58 19.08.2023)
Более 1200 домов было подтоплено во время наводнения в Гагрском районе в ночь с 8 на 9 июля 2023 года.
Созданная при администрации Гагрского района комиссия по ликвидации последствий стихии уже рассмотрела 464 заявления об оказании материальной помощи и одобрила 236 из них.
Наиболее пострадавшими населенными пунктами в Гагрском районе стали поселок Бзыбь, села Лдзаа, Псахара, Алахадзы. Объемы ущерба разные и, соответственно, суммы выплат тоже.
Самая большая материальная помощь была оказала семье Жиба из села Осечко. На их дом обрушилась часть расположенного поблизости холма. Местные власти выплатили семье три миллиона рублей.
В зависимости от масштабов бедствия, размеры материальной помощи варьируются от 50 до 500 тысяч рублей. Всего из бюджета района на эти цели выделено более 40 миллионов рублей.
Журналисты Sputnik Абхазия и Абхазской гостелерадиокомпании побывали в наиболее пострадавших от наводнения в ночь с 8 на 9 июля населенных пунктах Гагрского района и узнали о том, как люди справляются с последствиями стихии, и как им помогают местные власти. Подробнее смотрите в нашем видео.