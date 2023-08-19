https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/litovkin-nato-vryad-li-podderzhit-polshu-esli-ona-napadet-na-belarus-ili-rossiyu-1047578037.html

Литовкин: НАТО вряд ли поддержит Польшу, если она нападет на Беларусь или Россию

Литовкин: НАТО вряд ли поддержит Польшу, если она нападет на Беларусь или Россию

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о ситуации вокруг Польши, Беларуси и России. 19.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-19T11:52+0300

2023-08-19T11:52+0300

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Литовкин: НАТО вряд ли поддержит Польшу, если она нападет на Беларусь или Россию Литовкин: НАТО вряд ли поддержит Польшу, если она нападет на Беларусь или Россию

Варшава закупает огромное количество наступательных вооружений, что выглядит как подготовка к новой войне, заявил обозреватель Mysl Polska.В беседе на радио Sputnik Литовкин выразил уверенность, что так и обстоят дела."Польша хочет быть первой страной – помощником, "заместителем" США в Европе и первой страной в НАТО. Это связано с предвыборной ситуацией, которая разворачивается там сегодня. Партия "Право и справедливость" хочет опять победить в предвыборной борьбе, поэтому демонстирует преданность Соединенным Штатам. При этом поляки, в отличие от граждан других стран Восточной Европы, не имеют права безвизового въезда в США", - отметил эксперт.По его словам, если Польша проявит агрессию в отношении Беларуси или России, НАТО вряд ли ее поддержит.Подробности в аудиофайле.

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