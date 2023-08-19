https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/litovkin-nato-vryad-li-podderzhit-polshu-esli-ona-napadet-na-belarus-ili-rossiyu-1047578037.html
Литовкин: НАТО вряд ли поддержит Польшу, если она нападет на Беларусь или Россию
Литовкин: НАТО вряд ли поддержит Польшу, если она нападет на Беларусь или Россию
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о ситуации вокруг Польши, Беларуси и России. 19.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-19T11:52+0300
2023-08-19T11:52+0300
2023-08-19T11:52+0300
радио
в мире
политика
россия
белоруссия
польша
агрессия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/13/1047578152_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_93bfa78af18ca8500c941e3465ce2798.jpg
Литовкин: НАТО вряд ли поддержит Польшу, если она нападет на Беларусь или Россию
Литовкин: НАТО вряд ли поддержит Польшу, если она нападет на Беларусь или Россию
Варшава закупает огромное количество наступательных вооружений, что выглядит как подготовка к новой войне, заявил обозреватель Mysl Polska.В беседе на радио Sputnik Литовкин выразил уверенность, что так и обстоят дела."Польша хочет быть первой страной – помощником, "заместителем" США в Европе и первой страной в НАТО. Это связано с предвыборной ситуацией, которая разворачивается там сегодня. Партия "Право и справедливость" хочет опять победить в предвыборной борьбе, поэтому демонстирует преданность Соединенным Штатам. При этом поляки, в отличие от граждан других стран Восточной Европы, не имеют права безвизового въезда в США", - отметил эксперт.По его словам, если Польша проявит агрессию в отношении Беларуси или России, НАТО вряд ли ее поддержит.Подробности в аудиофайле.
россия
белоруссия
польша
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/13/1047578152_112:0:1024:684_1920x0_80_0_0_680ef51f9aae7bb1aa5fd06a900c8657.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, политика, россия, белоруссия, польша, агрессия, сша, нато, аудио
в мире, политика, россия, белоруссия, польша, агрессия, сша, нато, аудио
Литовкин: НАТО вряд ли поддержит Польшу, если она нападет на Беларусь или Россию
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о ситуации вокруг Польши, Беларуси и России.
Варшава закупает огромное количество наступательных вооружений, что выглядит как подготовка к новой войне, заявил обозреватель Mysl Polska.
В беседе на радио Sputnik Литовкин выразил уверенность, что так и обстоят дела.
"Польша хочет быть первой страной – помощником, "заместителем" США в Европе и первой страной в НАТО. Это связано с предвыборной ситуацией, которая разворачивается там сегодня. Партия "Право и справедливость" хочет опять победить в предвыборной борьбе, поэтому демонстирует преданность Соединенным Штатам. При этом поляки, в отличие от граждан других стран Восточной Европы, не имеют права безвизового въезда в США", - отметил эксперт.
По его словам, если Польша проявит агрессию в отношении Беларуси или России, НАТО вряд ли ее поддержит.
Подробности в аудиофайле.