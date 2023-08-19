https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/milena-bartsits-zapisala-pesnyu-ko-dnyu-priznaniya-nezavisimosti-abkhazii-1047584371.html
Милена Барциц записала песню ко Дню признания независимости Абхазии
Милена Барциц записала песню ко Дню признания независимости Абхазии
Россия признала независимость Абхазии 15 лет назад - 26 августа 2008 года. С тех пор в этот день отмечается один из важных государственных праздников. 19.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-19T21:42+0300
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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Абхазская певица Милена Барциц записала песню "Крылья свободы", премьера которой будет приурочена ко Дню признания независимости республики. Об этом сообщает Медиацентр МИД. Песня написана на стихи абхазского поэта Бориса Гургулиа и была записана совместно с платформой "Будущее Абхазии", одна из целей которой - популяризация родного языка и национальной культуры. Милена Барциц - участница "Детской Новой волны" и телевизионных конкурсов "Голос. Дети", "Битва талантов", обучалась в академии имени Гнесиных. Кроме того, Барциц - участница движения "Послы доброй воли Абхазии", занимающегося гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.
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абхазия, новости, музыка, культура
абхазия, новости, музыка, культура
Милена Барциц записала песню ко Дню признания независимости Абхазии
Россия признала независимость Абхазии 15 лет назад - 26 августа 2008 года. С тех пор в этот день отмечается один из важных государственных праздников.
СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Абхазская певица Милена Барциц записала песню "Крылья свободы", премьера которой будет приурочена ко Дню признания независимости республики. Об этом сообщает Медиацентр МИД.
Песня написана на стихи абхазского поэта Бориса Гургулиа и была записана совместно с платформой "Будущее Абхазии", одна из целей которой - популяризация родного языка и национальной культуры.
Милена Барциц - участница "Детской Новой волны" и телевизионных конкурсов "Голос. Дети", "Битва талантов", обучалась в академии имени Гнесиных. Кроме того, Барциц - участница движения "Послы доброй воли Абхазии", занимающегося гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.