https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/milena-bartsits-zapisala-pesnyu-ko-dnyu-priznaniya-nezavisimosti-abkhazii-1047584371.html

Милена Барциц записала песню ко Дню признания независимости Абхазии

Милена Барциц записала песню ко Дню признания независимости Абхазии

Россия признала независимость Абхазии 15 лет назад - 26 августа 2008 года. С тех пор в этот день отмечается один из важных государственных праздников. 19.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-19T21:42+0300

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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Абхазская певица Милена Барциц записала песню "Крылья свободы", премьера которой будет приурочена ко Дню признания независимости республики. Об этом сообщает Медиацентр МИД. Песня написана на стихи абхазского поэта Бориса Гургулиа и была записана совместно с платформой "Будущее Абхазии", одна из целей которой - популяризация родного языка и национальной культуры. Милена Барциц - участница "Детской Новой волны" и телевизионных конкурсов "Голос. Дети", "Битва талантов", обучалась в академии имени Гнесиных. Кроме того, Барциц - участница движения "Послы доброй воли Абхазии", занимающегося гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.

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