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Скончался актер Игорь Ясулович
Скончался актер Игорь Ясулович
Народный артист России, известный по ролям в легендарных советских фильмах, ушел из жизни в возрасте 81 года. 19.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-19T15:41+0300
2023-08-19T15:41+0300
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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Ушел из жизни народный артист России, советский и российский актер Игорь Ясулович. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГИТИСа, в котором Ясулович руководил курсом на факультете музыкального театра.Актер театра, кино, дубляжа, кинорежиссер, сценарист и педагог Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области. В 1962 году он окончил актерский факультет ВГИКа, а в 1974 — режиссерский.Советскому зрителю Ясулович известен по ролям в культовых комедиях "Бриллиантовая рука" и "12 стульев", а также по фильмам "Гардемарины, вперед!", "Тот самый Мюнхгаузен" и многим другим.В 2001 году Ясуловичу было присвоено звание Народного артиста России.
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новости, россия, театр, кино
новости, россия, театр, кино

Скончался актер Игорь Ясулович

15:41 19.08.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТворческая встреча с народным артистом России Игорем Ясуловичем
Творческая встреча с народным артистом России Игорем Ясуловичем - Sputnik Абхазия, 1920, 19.08.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
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Народный артист России, известный по ролям в легендарных советских фильмах, ушел из жизни в возрасте 81 года.
СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Ушел из жизни народный артист России, советский и российский актер Игорь Ясулович. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГИТИСа, в котором Ясулович руководил курсом на факультете музыкального театра.
"С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича",
Актер театра, кино, дубляжа, кинорежиссер, сценарист и педагог Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области. В 1962 году он окончил актерский факультет ВГИКа, а в 1974 — режиссерский.
Советскому зрителю Ясулович известен по ролям в культовых комедиях "Бриллиантовая рука" и "12 стульев", а также по фильмам "Гардемарины, вперед!", "Тот самый Мюнхгаузен" и многим другим.
В 2001 году Ясуловичу было присвоено звание Народного артиста России.
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