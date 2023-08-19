https://sputnik-abkhazia.ru/20230819/skonchalsya-akter-igor-yasulovich-1047580218.html

Скончался актер Игорь Ясулович

Скончался актер Игорь Ясулович

Народный артист России, известный по ролям в легендарных советских фильмах, ушел из жизни в возрасте 81 года. 19.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-19T15:41+0300

2023-08-19T15:41+0300

2023-08-19T15:41+0300

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СУХУМ, 19 авг - Sputnik. Ушел из жизни народный артист России, советский и российский актер Игорь Ясулович. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГИТИСа, в котором Ясулович руководил курсом на факультете музыкального театра.Актер театра, кино, дубляжа, кинорежиссер, сценарист и педагог Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в Самарской области. В 1962 году он окончил актерский факультет ВГИКа, а в 1974 — режиссерский.Советскому зрителю Ясулович известен по ролям в культовых комедиях "Бриллиантовая рука" и "12 стульев", а также по фильмам "Гардемарины, вперед!", "Тот самый Мюнхгаузен" и многим другим.В 2001 году Ясуловичу было присвоено звание Народного артиста России.

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