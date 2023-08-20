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Идеология и адаптация: интервью зампредседателя комитета по репатриации
Идеология и адаптация: интервью зампредседателя комитета по репатриации
Заместитель председателя Государственного комитета по репатриации Астамур Багателия в интервью радио Sputnik рассказал о главных направлениях деятельности... 20.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-20T19:00+0300
2023-08-20T19:00+0300
2023-08-20T19:39+0300
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Среди основных направлений деятельности Госкомитета по репатриации - идеологическая работа и адаптация репатриантов на исторической родине.Как рассказал заместитель председателя Госкомитета по репатриации Астамур Багателия, комитет реализует проекты, например, летний лагерь для соотечественников, проживающих в разных странах мира. Кроме этого организованы курсы для репатриантов для изучения абхазского и русского языков. Это сделано для преодоления языкового барьера, с которым сталкиваются многие репатрианты.Важнейшим направлением работы Госкомитета остается строительство жилья для репатриантов, в этом году на эту работу выделено около 80 миллионов рублей. Планируется до конца года завершить строительство двух многоквартирных домов.
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видео, мультимедиа, абхазия, репатриация, видео
видео, мультимедиа, абхазия, репатриация, видео
Идеология и адаптация: интервью зампредседателя комитета по репатриации
19:00 20.08.2023 (обновлено: 19:39 20.08.2023)
Заместитель председателя Государственного комитета по репатриации Астамур Багателия в интервью радио Sputnik рассказал о главных направлениях деятельности комитета.
Среди основных направлений деятельности Госкомитета по репатриации - идеологическая работа и адаптация репатриантов на исторической родине.
Как рассказал заместитель председателя Госкомитета по репатриации Астамур Багателия, комитет реализует проекты, например, летний лагерь для соотечественников, проживающих в разных странах мира.
Кроме этого организованы курсы для репатриантов для изучения абхазского и русского языков. Это сделано для преодоления языкового барьера, с которым сталкиваются многие репатрианты.
Важнейшим направлением работы Госкомитета остается строительство жилья для репатриантов, в этом году на эту работу выделено около 80 миллионов рублей. Планируется до конца года завершить строительство двух многоквартирных домов.