https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/messi-stal-samym-titulovannym-futbolistom-mira-1047585621.html

Месси стал самым титулованным футболистом мира

Месси стал самым титулованным футболистом мира

Аргентинский нападающий Лионель Месси перешел в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" в июле. 20.08.2023, Sputnik Абхазия

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футбол

в мире

лионель месси

спорт

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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Лионель Месси завоевал первый трофей с "Интер Майами" и стал самым титулованным футболистом мира. Американский "Интер Майами" впервые стал победителем Leagues Cup и завоевал свой первый трофей в истории. Месси стал первым в гонке бомбардиров турнира, также его признали лучшим игроком соревнований.Клуб, в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, объявил о переходе Месси 15 июля. Аргентинец является воспитанником испанской "Барселоны", в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году он перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Аргентинец является семикратным обладателем "Золотого мяча".

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футбол, в мире, лионель месси, спорт