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Месси стал самым титулованным футболистом мира
Месси стал самым титулованным футболистом мира
Аргентинский нападающий Лионель Месси перешел в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" в июле. 20.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-20T10:45+0300
2023-08-20T10:45+0300
2023-08-20T11:32+0300
футбол
в мире
лионель месси
спорт
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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Лионель Месси завоевал первый трофей с "Интер Майами" и стал самым титулованным футболистом мира. Американский "Интер Майами" впервые стал победителем Leagues Cup и завоевал свой первый трофей в истории. Месси стал первым в гонке бомбардиров турнира, также его признали лучшим игроком соревнований.Клуб, в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, объявил о переходе Месси 15 июля. Аргентинец является воспитанником испанской "Барселоны", в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году он перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Аргентинец является семикратным обладателем "Золотого мяча".
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футбол, в мире, лионель месси, спорт
футбол, в мире, лионель месси, спорт
Месси стал самым титулованным футболистом мира
10:45 20.08.2023 (обновлено: 11:32 20.08.2023)
Аргентинский нападающий Лионель Месси перешел в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" в июле.
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Лионель Месси завоевал первый трофей с "Интер Майами" и стал самым титулованным футболистом мира.
Американский "Интер Майами" впервые стал победителем Leagues Cup и завоевал свой первый трофей в истории.
Для Месси этот титул стал 44-м в карьере, по этому показателю он опередил бывшего одноклубника по "Барселоне" Дани Алвеса, который выиграл 43 трофея.
Месси стал первым в гонке бомбардиров турнира, также его признали лучшим игроком соревнований.
Клуб, в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, объявил о переходе Месси 15 июля. Аргентинец является воспитанником испанской "Барселоны", в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году он перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Аргентинец является семикратным обладателем "Золотого мяча".