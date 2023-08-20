https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/minpros-rossii-peredast-abkhazii-bolee-32-tysyach-uchebnikov--1047587728.html

Минпрос России передаст Абхазии более 32 тысяч учебников

Минпрос России передаст Абхазии более 32 тысяч учебников

Министерство просвещения Абхазии составляет перечень, количество книг, исходя из заявок управления города и отделов образования районов. 20.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-20T16:15+0300

2023-08-20T16:15+0300

2023-08-20T18:27+0300

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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Третью партию учебников для 8-9 классов передаст Минпросвещения России для абхазских школ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения Абхазии. Всего в республику доставят 32748 учебников:В 2022 году 160 тысяч учебников передали ученикам 1-7 классов и 34 тысячи - 10-11 классов. Как ранее рассказывал начальник отдела по связям с общественностью Минпроса Аслан Кутелия, на сегодняшний день 80–85 % школьников обеспечены учебниками. Всего в Абхазию было завезено более 195 тысяч учебников, на сумму более 82 миллионов рублей.

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