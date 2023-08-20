https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/minpros-rossii-peredast-abkhazii-bolee-32-tysyach-uchebnikov--1047587728.html
Минпрос России передаст Абхазии более 32 тысяч учебников
Минпрос России передаст Абхазии более 32 тысяч учебников
Министерство просвещения Абхазии составляет перечень, количество книг, исходя из заявок управления города и отделов образования районов. 20.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-20T16:15+0300
2023-08-20T16:15+0300
2023-08-20T18:27+0300
в абхазии
школьники
школа
абхазия
россия
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/0a/1030913877_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ce9eb4e2674f2a6fb2fdea4dc7651bbd.jpg
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Третью партию учебников для 8-9 классов передаст Минпросвещения России для абхазских школ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения Абхазии. Всего в республику доставят 32748 учебников:В 2022 году 160 тысяч учебников передали ученикам 1-7 классов и 34 тысячи - 10-11 классов. Как ранее рассказывал начальник отдела по связям с общественностью Минпроса Аслан Кутелия, на сегодняшний день 80–85 % школьников обеспечены учебниками. Всего в Абхазию было завезено более 195 тысяч учебников, на сумму более 82 миллионов рублей.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/0a/1030913877_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7cc11ba359acd9f3b1d6728b535a454c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
школьники, школа, абхазия, россия, образование
школьники, школа, абхазия, россия, образование
Минпрос России передаст Абхазии более 32 тысяч учебников
16:15 20.08.2023 (обновлено: 18:27 20.08.2023)
Министерство просвещения Абхазии составляет перечень, количество книг, исходя из заявок управления города и отделов образования районов.
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Третью партию учебников для 8-9 классов передаст Минпросвещения России для абхазских школ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения Абхазии.
Всего в республику доставят 32748 учебников:
В 2022 году 160 тысяч учебников передали ученикам 1-7 классов и 34 тысячи - 10-11 классов.
Как ранее рассказывал начальник отдела по связям с общественностью Минпроса Аслан Кутелия, на сегодняшний день 80–85 % школьников обеспечены учебниками. Всего в Абхазию было завезено более 195 тысяч учебников, на сумму более 82 миллионов рублей.