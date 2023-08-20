https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/roskosmos-soobschil-o-krushenii-stantsii-luna-25-1047586834.html

Роскосмос сообщил о крушении станции "Луна-25"

Роскосмос сообщил о крушении станции "Луна-25"

Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Одиннадцатого августа ракета "Союз... 20.08.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. По предварительным расчетам, автоматическая станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Роскосмоса".Мероприятия по поиску аппарата и восстановлению связи с ним результатов не дали.Выяснением причин потери станции займется специально созданная межведомственная комиссия, добавили в "Роскосмосе".11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Через несколько минут "Фрегат" вышел на орбиту Земли, а через час и 20 минут после старта он направил станцию на траекторию перелета к Луне.За время полета станция два раза скорректировала траекторию, а 16 августа, после выдачи двух тормозных импульсов, вышла на орбиту Луны высотой около 100 километров. За время полета станция передавала на Землю данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на Южном полюсе Луны.

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