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Роскосмос сообщил о крушении станции "Луна-25"
Роскосмос сообщил о крушении станции "Луна-25"
Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Одиннадцатого августа ракета "Союз... 20.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-20T13:30+0300
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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. По предварительным расчетам, автоматическая станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Роскосмоса".Мероприятия по поиску аппарата и восстановлению связи с ним результатов не дали.Выяснением причин потери станции займется специально созданная межведомственная комиссия, добавили в "Роскосмосе".11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Через несколько минут "Фрегат" вышел на орбиту Земли, а через час и 20 минут после старта он направил станцию на траекторию перелета к Луне.За время полета станция два раза скорректировала траекторию, а 16 августа, после выдачи двух тормозных импульсов, вышла на орбиту Луны высотой около 100 километров. За время полета станция передавала на Землю данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на Южном полюсе Луны.
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луна, космос, в мире, россия
луна, космос, в мире, россия
Роскосмос сообщил о крушении станции "Луна-25"
13:30 20.08.2023 (обновлено: 14:00 20.08.2023)
Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Одиннадцатого августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный.
СУХУМ, 20 авг - Sputnik.
По предварительным расчетам, автоматическая станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование. Об этом говорится в сообщении
пресс-службы "Роскосмоса".
"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", — рассказали в госкорпорации.
Мероприятия по поиску аппарата и восстановлению связи с ним результатов не дали.
Выяснением причин потери станции займется специально созданная межведомственная комиссия, добавили в "Роскосмосе".
11 августа ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" стартовала с космодрома Восточный. Через несколько минут "Фрегат" вышел на орбиту Земли, а через час и 20 минут после старта он направил станцию на траекторию перелета к Луне.
За время полета станция два раза скорректировала траекторию, а 16 августа, после выдачи двух тормозных импульсов, вышла на орбиту Луны высотой около 100 километров. За время полета станция передавала на Землю данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на Южном полюсе Луны.