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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/sily-pvo-rossii-presekli-popytku-proleta-bespilotnika-na-moskvu-1047585005.html
Силы ПВО России пресекли попытку пролета беспилотника на Москву
Силы ПВО России пресекли попытку пролета беспилотника на Москву
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по Москве. 20.08.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Силы ПВО России пресекли ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.В Минобороны уточнили, что обезвредить аппарат удалось с помощью средств радиоэлектронной борьбы.В ночь на 18 августа в небе над Москвой уничтожили украинский беспилотник, его обломки упали в районе Экспоцентра, но, по словам Собянина, значимых разрушений в результате инцидента не произошло.
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москва, россия, украина, министерство обороны рф
москва, россия, украина, министерство обороны рф

Силы ПВО России пресекли попытку пролета беспилотника на Москву

08:55 20.08.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 20.08.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по Москве.
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Силы ПВО России пресекли ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу", — написал мэр.
В Минобороны уточнили, что обезвредить аппарат удалось с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
В ночь на 18 августа в небе над Москвой уничтожили украинский беспилотник, его обломки упали в районе Экспоцентра, но, по словам Собянина, значимых разрушений в результате инцидента не произошло.
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