https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/sily-pvo-rossii-presekli-popytku-proleta-bespilotnika-na-moskvu-1047585005.html
Силы ПВО России пресекли попытку пролета беспилотника на Москву
Силы ПВО России пресекли попытку пролета беспилотника на Москву
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по Москве. 20.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-20T08:55+0300
2023-08-20T08:55+0300
2023-08-20T08:55+0300
военная спецоперация рф в донбассе
москва
россия
украина
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/14/1047584836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_734b0e1f748fbee5e37fbd8e31356851.jpg
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Силы ПВО России пресекли ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.В Минобороны уточнили, что обезвредить аппарат удалось с помощью средств радиоэлектронной борьбы.В ночь на 18 августа в небе над Москвой уничтожили украинский беспилотник, его обломки упали в районе Экспоцентра, но, по словам Собянина, значимых разрушений в результате инцидента не произошло.
москва
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/14/1047584836_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_75ec3098dd535d81d03d76e8c45837a5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, россия, украина, министерство обороны рф
москва, россия, украина, министерство обороны рф
Силы ПВО России пресекли попытку пролета беспилотника на Москву
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по Москве.
СУХУМ, 20 авг - Sputnik.
Силы ПВО России пресекли ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале
.
"Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу", — написал мэр.
В Минобороны уточнили, что обезвредить аппарат удалось с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
В ночь на 18 августа в небе над Москвой уничтожили украинский беспилотник, его обломки упали в районе Экспоцентра, но, по словам Собянина, значимых разрушений в результате инцидента не произошло.