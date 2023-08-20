https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/sily-pvo-rossii-presekli-popytku-proleta-bespilotnika-na-moskvu-1047585005.html

Силы ПВО России пресекли попытку пролета беспилотника на Москву

Силы ПВО России пресекли попытку пролета беспилотника на Москву

Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по Москве. 20.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-20T08:55+0300

2023-08-20T08:55+0300

2023-08-20T08:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Силы ПВО России пресекли ночную попытку пролета беспилотного летательного аппарата на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.В Минобороны уточнили, что обезвредить аппарат удалось с помощью средств радиоэлектронной борьбы.В ночь на 18 августа в небе над Москвой уничтожили украинский беспилотник, его обломки упали в районе Экспоцентра, но, по словам Собянина, значимых разрушений в результате инцидента не произошло.

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