https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/sistema-pvo-rossii-sbila-ukrainskie-drony-nad-belgorodskoy-oblastyu-1047587617.html
Система ПВО России сбила украинские дроны над Белгородской областью
Система ПВО России сбила украинские дроны над Белгородской областью
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России. 20.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-20T15:20+0300
2023-08-20T15:20+0300
2023-08-20T15:59+0300
военная спецоперация рф в донбассе
белгородская область
россия
украина
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/14/1047587446_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_90027686f8858a8fd921939c5e48b0e6.jpg
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.Позднее в ведомстве заявили, что в районе 14:40 мск Украина вновь безуспешно попыталась атаковать регион с помощью беспилотника самолетного типа, никто не пострадал.В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, добавил он.
белгородская область
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/14/1047587446_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_b669a7441526fd349b9c89284729b51d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
белгородская область, россия, украина, министерство обороны рф
белгородская область, россия, украина, министерство обороны рф
СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
"Около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Средствами ПВО беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.
Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.
Позднее в ведомстве заявили, что в районе 14:40 мск Украина вновь безуспешно попыталась атаковать регион с помощью беспилотника самолетного типа, никто не пострадал.
В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, добавил он.