https://sputnik-abkhazia.ru/20230820/sistema-pvo-rossii-sbila-ukrainskie-drony-nad-belgorodskoy-oblastyu-1047587617.html

Система ПВО России сбила украинские дроны над Белгородской областью

Система ПВО России сбила украинские дроны над Белгородской областью

СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России. 20.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-20T15:20+0300

2023-08-20T15:20+0300

2023-08-20T15:59+0300

военная спецоперация рф в донбассе

белгородская область

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 20 авг - Sputnik. Система ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны России.Уточняется, что пострадавших и разрушений нет.Позднее в ведомстве заявили, что в районе 14:40 мск Украина вновь безуспешно попыталась атаковать регион с помощью беспилотника самолетного типа, никто не пострадал.В свою очередь, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили 12 воздушных целей на подлете к Белгороду. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, добавил он.

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белгородская область, россия, украина, министерство обороны рф