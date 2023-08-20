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Жемчугов рассказал, какую опасность несет новый штамм COVID-19
Жемчугов рассказал, какую опасность несет новый штамм COVID-19
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, как новый штамм коронавируса может помочь иммунитету. 20.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-20T09:50+0300
2023-08-20T09:50+0300
2023-08-20T09:50+0300
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Опасности никакой: Жемчугов о новом штамме COVID-19
Опасности никакой: Жемчугов о новом штамме COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса COVID-19. Как рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, все бактерии и вирусы имеют внутренние механизмы по генетической изменчивости. Это их способ приспособления к окружающей среде, к ее изменениям, в том числе лекарствам и вакцинам."Образование новых подвидов вирусов и бактерий происходит каждый день. Опасности никакой он не представляет. Это даже полезно, так как обновится коллективный иммунитет человечества. Если он вытесняет все предыдущие варианты коронавируса и при этом нет большой вредоносности, то он является живой обновленной вакциной", - рассказал эксперт.
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подкасты коронавирус, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
подкасты коронавирус, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
Жемчугов рассказал, какую опасность несет новый штамм COVID-19
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, как новый штамм коронавируса может помочь иммунитету.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса COVID-19. Как рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, все бактерии и вирусы имеют внутренние механизмы по генетической изменчивости. Это их способ приспособления к окружающей среде, к ее изменениям, в том числе лекарствам и вакцинам.
"Образование новых подвидов вирусов и бактерий происходит каждый день. Опасности никакой он не представляет. Это даже полезно, так как обновится коллективный иммунитет человечества. Если он вытесняет все предыдущие варианты коронавируса и при этом нет большой вредоносности, то он является живой обновленной вакциной", - рассказал эксперт.