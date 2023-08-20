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Жемчугов рассказал, какую опасность несет новый штамм COVID-19

Жемчугов рассказал, какую опасность несет новый штамм COVID-19

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, как новый штамм коронавируса может помочь иммунитету. 20.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-20T09:50+0300

2023-08-20T09:50+0300

2023-08-20T09:50+0300

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Опасности никакой: Жемчугов о новом штамме COVID-19 Опасности никакой: Жемчугов о новом штамме COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса COVID-19. Как рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, все бактерии и вирусы имеют внутренние механизмы по генетической изменчивости. Это их способ приспособления к окружающей среде, к ее изменениям, в том числе лекарствам и вакцинам."Образование новых подвидов вирусов и бактерий происходит каждый день. Опасности никакой он не представляет. Это даже полезно, так как обновится коллективный иммунитет человечества. Если он вытесняет все предыдущие варианты коронавируса и при этом нет большой вредоносности, то он является живой обновленной вакциной", - рассказал эксперт.

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