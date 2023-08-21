https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/ardzinba-nazval-vozmozhnoe-priznanie-belarusyu-abkhazii-vazhnym-shagom-1047594580.html

Ардзинба назвал возможное признание Беларусью Абхазии важным шагом

Ардзинба назвал возможное признание Беларусью Абхазии важным шагом

МИД Абхазии продолжает работу по международному признанию республики. 21.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-21T11:40+0300

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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Признание независимости Абхазии со стороны Беларуси будет важным шагом в укреплении абхазской государственности, заявил на встрече с общественностью в Очамчырском районе глава МИД Инал Ардзинба. Он отметил, что признание со стороны Беларуси повысит имидж Абхазии и ее субъектность. Важно не упустить, уверен Ардзинба, шанс расширить свою международную карту.В сентябре 2022 года состоялся первый визит Александра Лукашенко в Абхазию. Президент Абхазии Аслан Бжания по итогам встречи подчеркнул, что с визитом белорусского лидера в республике связывают большие надежды. Бжания посетил Беларусь с ответным визитом в феврале 2023 года.

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белоруссия, абхазия, политика, мид абхазии, инал лазба, инал ардзинба