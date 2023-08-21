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Ардзинба назвал возможное признание Беларусью Абхазии важным шагом
Ардзинба назвал возможное признание Беларусью Абхазии важным шагом
МИД Абхазии продолжает работу по международному признанию республики. 21.08.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Признание независимости Абхазии со стороны Беларуси будет важным шагом в укреплении абхазской государственности, заявил на встрече с общественностью в Очамчырском районе глава МИД Инал Ардзинба. Он отметил, что признание со стороны Беларуси повысит имидж Абхазии и ее субъектность. Важно не упустить, уверен Ардзинба, шанс расширить свою международную карту.В сентябре 2022 года состоялся первый визит Александра Лукашенко в Абхазию. Президент Абхазии Аслан Бжания по итогам встречи подчеркнул, что с визитом белорусского лидера в республике связывают большие надежды. Бжания посетил Беларусь с ответным визитом в феврале 2023 года.
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белоруссия, абхазия, политика, мид абхазии, инал лазба, инал ардзинба
белоруссия, абхазия, политика, мид абхазии, инал лазба, инал ардзинба

Ардзинба назвал возможное признание Беларусью Абхазии важным шагом

11:40 21.08.2023 (обновлено: 12:55 21.08.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 21.08.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МИД Абхазии продолжает работу по международному признанию республики.
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Признание независимости Абхазии со стороны Беларуси будет важным шагом в укреплении абхазской государственности, заявил на встрече с общественностью в Очамчырском районе глава МИД Инал Ардзинба.

"У нас хороший диалог развивается с Республикой Беларусь. Если нас признает Беларусь, то это будет важным шагом в укреплении нашей государственности", – отметил Ардзинба.

Он отметил, что признание со стороны Беларуси повысит имидж Абхазии и ее субъектность. Важно не упустить, уверен Ардзинба, шанс расширить свою международную карту.
В сентябре 2022 года состоялся первый визит Александра Лукашенко в Абхазию. Президент Абхазии Аслан Бжания по итогам встречи подчеркнул, что с визитом белорусского лидера в республике связывают большие надежды.
Бжания посетил Беларусь с ответным визитом в феврале 2023 года.
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