https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/ardzinba-nazval-vozmozhnoe-priznanie-belarusyu-abkhazii-vazhnym-shagom-1047594580.html
Ардзинба назвал возможное признание Беларусью Абхазии важным шагом
Ардзинба назвал возможное признание Беларусью Абхазии важным шагом
МИД Абхазии продолжает работу по международному признанию республики. 21.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-21T11:40+0300
2023-08-21T11:40+0300
2023-08-21T12:55+0300
в абхазии
белоруссия
абхазия
политика
мид абхазии
инал лазба
инал ардзинба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1b/1046032909_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_817703bf37078bde9fd6d2a962c1ed50.png
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Признание независимости Абхазии со стороны Беларуси будет важным шагом в укреплении абхазской государственности, заявил на встрече с общественностью в Очамчырском районе глава МИД Инал Ардзинба. Он отметил, что признание со стороны Беларуси повысит имидж Абхазии и ее субъектность. Важно не упустить, уверен Ардзинба, шанс расширить свою международную карту.В сентябре 2022 года состоялся первый визит Александра Лукашенко в Абхазию. Президент Абхазии Аслан Бжания по итогам встречи подчеркнул, что с визитом белорусского лидера в республике связывают большие надежды. Бжания посетил Беларусь с ответным визитом в феврале 2023 года.
белоруссия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/1b/1046032909_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e099095efca01bffecfdfac400103b58.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
белоруссия, абхазия, политика, мид абхазии, инал лазба, инал ардзинба
белоруссия, абхазия, политика, мид абхазии, инал лазба, инал ардзинба
Ардзинба назвал возможное признание Беларусью Абхазии важным шагом
11:40 21.08.2023 (обновлено: 12:55 21.08.2023)
МИД Абхазии продолжает работу по международному признанию республики.
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Признание независимости Абхазии со стороны Беларуси будет важным шагом в укреплении абхазской государственности, заявил на встрече с общественностью в Очамчырском районе глава МИД Инал Ардзинба.
"У нас хороший диалог развивается с Республикой Беларусь. Если нас признает Беларусь, то это будет важным шагом в укреплении нашей государственности", – отметил Ардзинба.
Он отметил, что признание со стороны Беларуси повысит имидж Абхазии и ее субъектность. Важно не упустить, уверен Ардзинба, шанс расширить свою международную карту.
В сентябре 2022 года состоялся первый визит Александра Лукашенко в Абхазию. Президент Абхазии Аслан Бжания по итогам встречи подчеркнул, что с визитом белорусского лидера в республике связывают большие надежды.
Бжания посетил Беларусь с ответным визитом в феврале 2023 года.