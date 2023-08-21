https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/ardzinba-situatsiya-na-granitse-s-gruziey-stabilnaya-1047597304.html
Ардзинба: ситуация на границе с Грузией стабильная
Ардзинба: ситуация на границе с Грузией стабильная
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба посетил КПП "Ингур" на абхазо-грузинской границе. 21.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-21T14:40+0300
2023-08-21T14:40+0300
2023-08-21T15:21+0300
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Ситуация на границе с Грузией относительно спокойная и стабильная, но есть тревожные сигналы, заявил глава МИД Инал Ардзинба.Он подчеркнул, что такие люди, как Саакашвили, ждут возвращения этих подразделений в Грузию, чтобы вернуть власть и по заданию американцев устроить провокации на границе и развязать вооруженный конфликт."И господин Саакашвили, этот придурок, извините за выражение, желает реванша. Но, безусловно, никакого реванша не будет. Наша главная задача сегодня – собирать всю необходимую оперативную информацию, делать серьезную аналитику, делать серьезные выводы и принимать своевременные серьезные решения", – добавил министр.Инал Ардзинба отметил, что система международной безопасности находится в сложном состоянии, она постепенно разрушается."Сегодня в различных приграничных зонах наблюдается напряженность. Я бы выделил достаточно напряженную ситуацию на белорусско-польской границе. Этим обусловлена активная работа белорусских коллег вместе с россиянами по обеспечению безопасности. Известно, что ядерные арсеналы расположены в приграничной зоне с Польшей, на западе Беларуси, и это связано с теми вызовами, которые сегодня существуют", – сказал глава МИД. Абхазия мониторит ситуацию в регионе и на Южном Кавказе.
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грузия, инал ардзинба, абхазия, государственная граница, мид абхазии, политика
грузия, инал ардзинба, абхазия, государственная граница, мид абхазии, политика
Ардзинба: ситуация на границе с Грузией стабильная
14:40 21.08.2023 (обновлено: 15:21 21.08.2023)
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба посетил КПП "Ингур" на абхазо-грузинской границе.
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Ситуация на границе с Грузией относительно спокойная и стабильная, но есть тревожные сигналы, заявил глава МИД Инал Ардзинба.
"Мы видим, что расходы на модернизацию вооруженных сил Грузии существенные. Это тревожный для нас сигнал. Тревожный сигнал, что до сих пор не подписано соглашение о неприменении сил между Абхазией и Грузией. Тревожный сигнал, что грузинские радикальные подразделения сражаются на территории Украины на стороне фашизма и неонацизма", – сказал Ардзинба.
Он подчеркнул, что такие люди, как Саакашвили, ждут возвращения этих подразделений в Грузию, чтобы вернуть власть и по заданию американцев устроить провокации на границе и развязать вооруженный конфликт.
"И господин Саакашвили, этот придурок, извините за выражение, желает реванша. Но, безусловно, никакого реванша не будет. Наша главная задача сегодня – собирать всю необходимую оперативную информацию, делать серьезную аналитику, делать серьезные выводы и принимать своевременные серьезные решения", – добавил министр.
Инал Ардзинба отметил, что система международной безопасности находится в сложном состоянии, она постепенно разрушается.
"Сегодня в различных приграничных зонах наблюдается напряженность. Я бы выделил достаточно напряженную ситуацию на белорусско-польской границе. Этим обусловлена активная работа белорусских коллег вместе с россиянами по обеспечению безопасности. Известно, что ядерные арсеналы расположены в приграничной зоне с Польшей, на западе Беларуси, и это связано с теми вызовами, которые сегодня существуют", – сказал глава МИД.
Абхазия мониторит ситуацию в регионе и на Южном Кавказе.