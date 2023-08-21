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Ардзинба: ситуация на границе с Грузией стабильная

Ардзинба: ситуация на границе с Грузией стабильная

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба посетил КПП "Ингур" на абхазо-грузинской границе. 21.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-21T14:40+0300

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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Ситуация на границе с Грузией относительно спокойная и стабильная, но есть тревожные сигналы, заявил глава МИД Инал Ардзинба.Он подчеркнул, что такие люди, как Саакашвили, ждут возвращения этих подразделений в Грузию, чтобы вернуть власть и по заданию американцев устроить провокации на границе и развязать вооруженный конфликт."И господин Саакашвили, этот придурок, извините за выражение, желает реванша. Но, безусловно, никакого реванша не будет. Наша главная задача сегодня – собирать всю необходимую оперативную информацию, делать серьезную аналитику, делать серьезные выводы и принимать своевременные серьезные решения", – добавил министр.Инал Ардзинба отметил, что система международной безопасности находится в сложном состоянии, она постепенно разрушается."Сегодня в различных приграничных зонах наблюдается напряженность. Я бы выделил достаточно напряженную ситуацию на белорусско-польской границе. Этим обусловлена активная работа белорусских коллег вместе с россиянами по обеспечению безопасности. Известно, что ядерные арсеналы расположены в приграничной зоне с Польшей, на западе Беларуси, и это связано с теми вызовами, которые сегодня существуют", – сказал глава МИД. Абхазия мониторит ситуацию в регионе и на Южном Кавказе.

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