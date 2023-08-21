https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/bagateliya-obyasnil-s-chem-svyazany-uchastivshiesya-kamnepady-v-yupsharskom-kanone-1047603023.html

Багателия объяснил, с чем связаны участившиеся камнепады в Юпшарском каньоне

Багателия объяснил, с чем связаны участившиеся камнепады в Юпшарском каньоне

В Юпшарском каньоне участились камнепады, жертвой одного из них стал российский турист. Министр туризма издал приказ о запрете на остановки в каньоне. 21.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-21T20:55+0300

2023-08-21T20:55+0300

2023-08-21T20:55+0300

в абхазии

гагрский район

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

абхазия

отдых в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101723/20/1017232060_0:101:1921:1181_1920x0_80_0_0_1b92148a799dc3ba47a16c2f65565efe.jpg

СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Участившиеся камнепады в Юпшарском каньоне связаны с высыханием самшита на территории Рицинского национального реликтового парка, рассказал Апсны Иахьа директор парка Адамур Багателия. Горные породы хорошо сдерживала корневая система самшита, который плотно рос как в парке, так и на склонах каньоне, отметил Багателия. Он подчеркнул, что именно поэтому единственный способ минимизировать риски от камнепадов - запрет на высадку в зоне каньона.Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба подписал приказ о запрете остановки в Юпшарском каньоне из-за участившихся камнепадов, так как это представляет угрозу жизни людей.17 августа около 30 человек, работающих в каньоне, перекрыли дорогу. К ним на встречу приехал министр туризма. Он подчеркнул, что приказ отменен не будет.

гагрский район

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гагрский район, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия, отдых в абхазии