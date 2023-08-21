https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/bagateliya-obyasnil-s-chem-svyazany-uchastivshiesya-kamnepady-v-yupsharskom-kanone-1047603023.html
Багателия объяснил, с чем связаны участившиеся камнепады в Юпшарском каньоне
Багателия объяснил, с чем связаны участившиеся камнепады в Юпшарском каньоне
В Юпшарском каньоне участились камнепады, жертвой одного из них стал российский турист. Министр туризма издал приказ о запрете на остановки в каньоне. 21.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-21T20:55+0300
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2023-08-21T20:55+0300
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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Участившиеся камнепады в Юпшарском каньоне связаны с высыханием самшита на территории Рицинского национального реликтового парка, рассказал Апсны Иахьа директор парка Адамур Багателия. Горные породы хорошо сдерживала корневая система самшита, который плотно рос как в парке, так и на склонах каньоне, отметил Багателия. Он подчеркнул, что именно поэтому единственный способ минимизировать риски от камнепадов - запрет на высадку в зоне каньона.Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба подписал приказ о запрете остановки в Юпшарском каньоне из-за участившихся камнепадов, так как это представляет угрозу жизни людей.17 августа около 30 человек, работающих в каньоне, перекрыли дорогу. К ним на встречу приехал министр туризма. Он подчеркнул, что приказ отменен не будет.
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гагрский район, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия, отдых в абхазии
гагрский район, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), абхазия, отдых в абхазии
Багателия объяснил, с чем связаны участившиеся камнепады в Юпшарском каньоне
В Юпшарском каньоне участились камнепады, жертвой одного из них стал российский турист. Министр туризма издал приказ о запрете на остановки в каньоне.
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Участившиеся камнепады в Юпшарском каньоне связаны с высыханием самшита на территории Рицинского национального реликтового парка, рассказал Апсны Иахьа директор парка Адамур Багателия.
Горные породы хорошо сдерживала корневая система самшита, который плотно рос как в парке, так и на склонах каньоне, отметил Багателия.
"Раньше самшит активно произрастал на скалах, теперь на его месте пустоты, в которые попадают солнечные лучи, дождевая вода, снег, лед. Все это способствует ухудшению ситуации с камнепадами в Юпшарском каньоне. В ближайшее время найти решение этой проблемы не предвидится возможным", - добавил руководитель парка.
Он подчеркнул, что именно поэтому единственный способ минимизировать риски от камнепадов - запрет на высадку в зоне каньона.
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба подписал приказ о запрете остановки в Юпшарском каньоне из-за участившихся камнепадов, так как это представляет угрозу жизни людей.
17 августа около 30 человек, работающих в каньоне, перекрыли дорогу. К ним на встречу приехал министр туризма. Он подчеркнул, что приказ отменен не будет.