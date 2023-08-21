https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/chast-gudautskogo-rayona-ostanetsya-bez-sveta-vo-vtornik-22-avgusta-1047600792.html

Часть Гудаутского района останется без света во вторник 22 августа

Часть Гудаутского района останется без света во вторник 22 августа

Подача электричества будет прекращена из-за расчистки трассы в Гудаутском районе. 21.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-21T17:15+0300

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2023-08-21T19:14+0300

в абхазии

гудаутский район

электроснабжение

абхазия

черноморэнерго

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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света во вторник 22 августа, сообщили в "Черноморэнерго".Во время работ без подачи электроэнергии останутся подстанции "Мысра", "Мысра-тяга", "Гудаута-110", "Гудаута-тяга", "Дурипш", "Лыхны" и "Мцара".

гудаутский район

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гудаутский район, электроснабжение, абхазия, черноморэнерго