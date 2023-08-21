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Часть Гудаутского района останется без света во вторник 22 августа
Часть Гудаутского района останется без света во вторник 22 августа
Подача электричества будет прекращена из-за расчистки трассы в Гудаутском районе. 21.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-21T17:15+0300
2023-08-21T17:15+0300
2023-08-21T19:14+0300
в абхазии
гудаутский район
электроснабжение
абхазия
черноморэнерго
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СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света во вторник 22 августа, сообщили в "Черноморэнерго".Во время работ без подачи электроэнергии останутся подстанции "Мысра", "Мысра-тяга", "Гудаута-110", "Гудаута-тяга", "Дурипш", "Лыхны" и "Мцара".
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гудаутский район, электроснабжение, абхазия, черноморэнерго
гудаутский район, электроснабжение, абхазия, черноморэнерго
Часть Гудаутского района останется без света во вторник 22 августа
17:15 21.08.2023 (обновлено: 19:14 21.08.2023)
Подача электричества будет прекращена из-за расчистки трассы в Гудаутском районе.
СУХУМ, 21 авг - Sputnik. Часть Гудаутского района останется без света во вторник 22 августа, сообщили в "Черноморэнерго".
С 05:30 до 07:00 из-за расчистки трассы будет отключена ВЛ-110 "Калдахуара".
Во время работ без подачи электроэнергии останутся подстанции "Мысра", "Мысра-тяга", "Гудаута-110", "Гудаута-тяга", "Дурипш", "Лыхны" и "Мцара".