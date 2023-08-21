https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/dva-ukrainskikh-bespilotnika-unichtozhili-v-podmoskove-1047591575.html

Два украинских беспилотника уничтожили в Подмосковье

Два украинских беспилотника уничтожили в Подмосковье

В аэропортах Москвы вводили ограничения на прием и вылет рейсов, сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме. 21.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-21T09:35+0300

2023-08-21T09:35+0300

2023-08-21T10:23+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

москва

министерство обороны рф

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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Российские военные уничтожили два украинских беспилотника в Подмосковье утром 21 августа, заявили в Минобороны РФ. Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, дрон сбили при попытке подлета к столице, разрушений и пострадавших нет.Ранее сегодня военные подавили средствами радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник в Рузском районе Подмосковья. Аппарат разбился в районе села Покровское.

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украина, россия, москва, министерство обороны рф