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Два украинских беспилотника уничтожили в Подмосковье
Два украинских беспилотника уничтожили в Подмосковье
В аэропортах Москвы вводили ограничения на прием и вылет рейсов, сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме. 21.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-21T09:35+0300
2023-08-21T09:35+0300
2023-08-21T10:23+0300
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Российские военные уничтожили два украинских беспилотника в Подмосковье утром 21 августа, заявили в Минобороны РФ. Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, дрон сбили при попытке подлета к столице, разрушений и пострадавших нет.Ранее сегодня военные подавили средствами радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник в Рузском районе Подмосковья. Аппарат разбился в районе села Покровское.
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украина, россия, москва, министерство обороны рф
украина, россия, москва, министерство обороны рф
Два украинских беспилотника уничтожили в Подмосковье
09:35 21.08.2023 (обновлено: 10:23 21.08.2023)
В аэропортах Москвы вводили ограничения на прием и вылет рейсов, сейчас воздушные гавани работают в штатном режиме.
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Российские военные уничтожили два украинских беспилотника в Подмосковье утром 21 августа, заявили в Минобороны РФ.
"В 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области", – говорится в сообщении.
Как уточнил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, дрон сбили при попытке подлета к столице, разрушений и пострадавших нет.
Ранее сегодня военные подавили средствами радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник в Рузском районе Подмосковья. Аппарат разбился в районе села Покровское.