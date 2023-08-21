https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/gaguliya-ob-ustanovke-priborov-ucheta-vidim-vysokuyu-sobiraemost-snizhenie-nagruzok-1047568119.html
Гагулия об установке приборов учета: видим высокую собираемость, снижение нагрузок
Гагулия об установке приборов учета: видим высокую собираемость, снижение нагрузок
Каковы нагрузки на энергосистему летом, как энергетики с этим справляются, а также о том, откуда берутся мощности для строительных работ на территории... 21.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-21T13:00+0300
2023-08-21T13:00+0300
2023-08-21T14:06+0300
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Гагулия об установке приборов учета: видим высокую собираемость, снижение нагрузок
Гагулия об установке приборов учета: видим высокую собираемость, снижение нагрузок
Нагрузки выросли, но проводятся масштабные работы по установке приборов, что позволяет нам снизить нагрузки, отметил Гагулия в интервью радио."Одна из проблем – низкое напряжение в сети, что обусловлено высокими потреблением, но и с этим ведется работа, устанавливаются трансформаторы, меняется старое оборудование на новое. Установка приборов учета принесла уже свои результаты. В ряде районов мы видим высокую собираемость, снижение нагрузок. Это обычная практика, когда устанавливаются приборы учета. Люди автоматически начинают экономить электричество. Выключаются ненужные приборы, ненужное освещение. Работа по установке приборов идет по всей Абхазии", – сказал Гагулия.Пресс-секретарь "Черноморэнерго" также прокомментировал строительные работы на территории сухумского аэропорта."Оборудование на территории аэропорта получало энергию с разных линий, сейчас оборудование питается с одной. Работы были проведены за счет средств "Черноморэнерго". В ущерб населению мы ничего делать не будем и не делаем", – сказал Гагулия.Говоря о подготовке к зиме, пресс-секретарь "Черноморэнерго" отметил, что, возможно, ограничения будут, возможно, потребуются помощь в электроснабжении, но есть надежда, что это будет существенно легче, чем в прошлом году.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Гагулия об установке приборов учета: видим высокую собираемость, снижение нагрузок
13:00 21.08.2023 (обновлено: 14:06 21.08.2023)
Каковы нагрузки на энергосистему летом, как энергетики с этим справляются, а также о том, откуда берутся мощности для строительных работ на территории сухумского аэропорта в эфире радио Sputnik рассказал пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.
Нагрузки выросли, но проводятся масштабные работы по установке приборов, что позволяет нам снизить нагрузки, отметил Гагулия в интервью радио.
"Одна из проблем – низкое напряжение в сети, что обусловлено высокими потреблением, но и с этим ведется работа, устанавливаются трансформаторы, меняется старое оборудование на новое. Установка приборов учета принесла уже свои результаты. В ряде районов мы видим высокую собираемость, снижение нагрузок. Это обычная практика, когда устанавливаются приборы учета. Люди автоматически начинают экономить электричество. Выключаются ненужные приборы, ненужное освещение. Работа по установке приборов идет по всей Абхазии", – сказал Гагулия.
Пресс-секретарь "Черноморэнерго" также прокомментировал строительные работы на территории сухумского аэропорта.
"Оборудование на территории аэропорта получало энергию с разных линий, сейчас оборудование питается с одной. Работы были проведены за счет средств "Черноморэнерго". В ущерб населению мы ничего делать не будем и не делаем", – сказал Гагулия.
Говоря о подготовке к зиме, пресс-секретарь "Черноморэнерго" отметил, что, возможно, ограничения будут, возможно, потребуются помощь в электроснабжении, но есть надежда, что это будет существенно легче, чем в прошлом году.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.