https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/gvindzhiya-o-forume-k-15-letiyu-priznaniya-abkhazii-otkrovennyy-dialog-ne-dlya-galochki--1047600296.html

Гвинджия о форуме к 15-летию признания Абхазии: откровенный диалог, не для галочки

Гвинджия о форуме к 15-летию признания Абхазии: откровенный диалог, не для галочки

Об итогах Международного форума "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" и о том, чем он запомнился, в эфире радио Sputnik рассказал проректор по... 21.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-21T16:40+0300

2023-08-21T16:40+0300

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Такие обстоятельства: Гвинджия об итогах форума к 15-летию признания Абхазии Такие обстоятельства: Гвинджия об итогах форума к 15-летию признания Абхазии

Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" прошел в Сухуме 18 и 19 августа. В нем приняли участие абхазские и российские эксперты, которые оценили роль исторической памяти для консолидации общества, важность патриотического воспитания, опыт и перспективы информационного сотрудничества двух стран.По мнению Максима Гвинджия, в рамках форума состоялся откровенный диалог, не для галочки."Мы решили проанализировать наши отношения, найти проблемы. Вот одна из проблем, которую мы обнаружили, и все эксперты согласились с этим, в России мало знают Абхазию. В Абхазии знают о России больше, но тоже мало. Обмен информацией и публикациями друг о друге очень важен. А у нас большая часть информации друг о друге – пропаганда, враждебная. Эта пропаганда публикуется врагами в большинстве случаев, и в мире информационной войны очень трудно найти правильное понимание того, что происходит. Вторая проблема – отсутствие экспертной оценки наших взаимоотношений", – отметил Гвинджия.Подводя итоги форума, Максим Гвинджия сказал, что страны стали вести открытый диалог, обсуждая существующие проблемы, показывая, что обе стороны заинтересованы в том, чтоб укреплять отношения как два независимых равноправных государства.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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