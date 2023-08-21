https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/it-klass-otkroyut-v-ochamchyrskoy-shkole-1047597058.html

IT-класс откроют в Очамчырской школе

IT-класс откроют в Очамчырской школе

Открытие IT-классов в республике – это возможность для абхазских школьников изучать информационные технологии. 21.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-21T14:00+0300

2023-08-21T14:00+0300

2023-08-21T15:15+0300

в абхазии

информационные технологии

школа

абхазия

образование

мид абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/02/1036565059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05062ac5e3e30870c57e4f12be579352.jpg

СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Класс информационных технологий откроют в Очамчырской школе, рассказал на встрече с общественностью глава МИД Инал Ардзинба. 17 июля в сухумской общеобразовательной школе №10 открылся IT-класс. В помещении, где расположился IT-класс, сделали капитальный ремонт, оборудовали 20 учебных мест. Уже приобретены мощные ноутбуки, которые позволят школьникам изучать программирование, дизайн и компьютерную графику.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

информационные технологии, школа, абхазия, образование, мид абхазии