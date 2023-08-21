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Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/it-klass-otkroyut-v-ochamchyrskoy-shkole-1047597058.html
IT-класс откроют в Очамчырской школе
IT-класс откроют в Очамчырской школе
Открытие IT-классов в республике – это возможность для абхазских школьников изучать информационные технологии. 21.08.2023, Sputnik Абхазия
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2023-08-21T15:15+0300
в абхазии
информационные технологии
школа
абхазия
образование
мид абхазии
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Класс информационных технологий откроют в Очамчырской школе, рассказал на встрече с общественностью глава МИД Инал Ардзинба. 17 июля в сухумской общеобразовательной школе №10 открылся IT-класс. В помещении, где расположился IT-класс, сделали капитальный ремонт, оборудовали 20 учебных мест. Уже приобретены мощные ноутбуки, которые позволят школьникам изучать программирование, дизайн и компьютерную графику.
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информационные технологии, школа, абхазия, образование, мид абхазии
информационные технологии, школа, абхазия, образование, мид абхазии

IT-класс откроют в Очамчырской школе

14:00 21.08.2023 (обновлено: 15:15 21.08.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли
Передача компьютерной техники десятой школе Послами доброй воли - Sputnik Абхазия, 1920, 21.08.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Открытие IT-классов в республике – это возможность для абхазских школьников изучать информационные технологии.
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Класс информационных технологий откроют в Очамчырской школе, рассказал на встрече с общественностью глава МИД Инал Ардзинба.

"Мы недавно подарили 10-й школе (в Сухуме - прим.) класс информационных технологий. Такое современное пространство с хорошей техникой. Это возможность для наших детей изучать информационные технологии", – сказал министр.

17 июля в сухумской общеобразовательной школе №10 открылся IT-класс. В помещении, где расположился IT-класс, сделали капитальный ремонт, оборудовали 20 учебных мест. Уже приобретены мощные ноутбуки, которые позволят школьникам изучать программирование, дизайн и компьютерную графику.
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