https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/minzdrav-peredal-ritsinskomu-parku-mashinu-skoroy-pomoschi-1047598043.html

Минздрав передал Рицинскому парку машину скорой помощи

Минздрав передал Рицинскому парку машину скорой помощи

Автомобиль оснащен медицинским оборудованием интенсивной терапии, большими баллонами кислорода. Машина подходит также для запланированных транспортировок... 21.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-21T15:15+0300

2023-08-21T15:15+0300

2023-08-21T15:54+0300

в абхазии

медицина

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

минздрав абхазии

абхазия

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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Минздрав Абхазии передал в пользование Рицинскому парку новую машину скорой помощи, сообщили в пресс-службе ведомства. Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что автомобиль в распоряжении Рицинского парка позволит качественно улучшить оказание медпомощи местным гражданам и туристам. В случае чрезвычайных происшествий мобильно оказанная помощь позволит соблюсти правило "золотого часа".Директор парка Адамур Багателия поблагодарил Минздрав за помощь."У нас значительно участились случаи камнепада, нередки и ДТП, зачастую тяжелораненых приходится возить на личном транспорте, на проезжающих "уазиках". Это все порой только усугубляет без того сложное состояние получивших различной степени ранения людей", – сказал Багателия.Машина оснащена медицинским оборудованием интенсивной терапии, большими баллонами кислорода.

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

абхазия

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медицина, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), минздрав абхазии, абхазия