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Построить будущее сегодня: итоги международного форума в Сухуме

Построить будущее сегодня: итоги международного форума в Сухуме

Международный форум "Абхазия. 15 лет признания Российской Федерацией" прошел в Сухуме 18 и 19 августа. 21.08.2023, Sputnik Абхазия

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Проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета Максим Гвинджия в интервью радио Sputnik рассказал об итогах Международного форума к 15-летию признания независимости Абхазии. "Мы хотели заглянуть в будущее российско-абхазских отношений как двух независимых равноправных государств, это было основной линией, которая проходила через всю тематику форума и обсуждения. Немного попытались предсказать как могут развиваться события в будущем, как нам действовать дальше, какие могут быть перспективы, как их использовать", - отметил он. По его словам, будущее нужно строить уже сегодня, для этого следует прибегать к определенным действиям, прогнозировать определенные процессы, чтобы работать в соответствии с интересами страны. В форуме приняли участие абхазские и российские эксперты, которые оценили роль исторической памяти для консолидации общества, важность патриотического воспитания, опыт и перспективы информационного сотрудничества двух стран.

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