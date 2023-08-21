https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/rossiya-s-2008-goda-okazala-abkhazii-finpomosch-v-razmere-110-milliardov-rubley-1047594083.html
Россия с 2008 года оказала Абхазии финпомощь в размере 110 миллиардов рублей
Россия с 2008 года оказала Абхазии финпомощь в размере 110 миллиардов рублей
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба проводит в понедельник, 21 августа, встречу с общественностью Очамчырского района. 21.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-21T11:00+0300
2023-08-21T11:00+0300
2023-08-21T11:32+0300
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. В период с 2008 года Россия оказала Абхазии финансовую помощь в размере более 110 миллиардов рублей, заявил на встрече с общественностью в Очамчырском районе глава МИД Инал Ардзинба. Он подчеркнул, что Абхазия и Россия сформировали очень серьезную договорно-правовую базу. В том числе два главных соглашения "О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" 2008 года и "О союзничестве и стратегическом партнерстве" 2014 года.По поручению президента Аслана Бжания глава МИД Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах Абхазии с общественностью и представителями районных администраций и собраний. Встречи приурочены ко Дню признания государственного суверенитета.
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абхазия, россия, экономика, политика, инал ардзинба
абхазия, россия, экономика, политика, инал ардзинба
Россия с 2008 года оказала Абхазии финпомощь в размере 110 миллиардов рублей
11:00 21.08.2023 (обновлено: 11:32 21.08.2023)
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба проводит в понедельник, 21 августа, встречу с общественностью Очамчырского района.
СУХУМ, 21 авг – Sputnik. В период с 2008 года Россия оказала Абхазии финансовую помощь в размере более 110 миллиардов рублей, заявил на встрече с общественностью в Очамчырском районе глава МИД Инал Ардзинба.
Он подчеркнул, что Абхазия и Россия сформировали очень серьезную договорно-правовую базу.
В том числе два главных соглашения "О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" 2008 года и "О союзничестве и стратегическом партнерстве" 2014 года.
"В этих соглашениях записана всеобъемлющая поддержка Республике Абхазия. И Российская Федерация полностью эти обязательства выполняет", – отметил министр.
По поручению президента Аслана Бжания глава МИД Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах Абхазии с общественностью и представителями районных администраций и собраний. Встречи приурочены ко Дню признания государственного суверенитета.