https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/rossiya-s-2008-goda-okazala-abkhazii-finpomosch-v-razmere-110-milliardov-rubley-1047594083.html

Россия с 2008 года оказала Абхазии финпомощь в размере 110 миллиардов рублей

Россия с 2008 года оказала Абхазии финпомощь в размере 110 миллиардов рублей

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба проводит в понедельник, 21 августа, встречу с общественностью Очамчырского района. 21.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-21T11:00+0300

2023-08-21T11:00+0300

2023-08-21T11:32+0300

в абхазии

абхазия

россия

экономика

политика

инал ардзинба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102480/21/1024802178_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c3b49511d0104f6e9a4119082a96a145.jpg

СУХУМ, 21 авг – Sputnik. В период с 2008 года Россия оказала Абхазии финансовую помощь в размере более 110 миллиардов рублей, заявил на встрече с общественностью в Очамчырском районе глава МИД Инал Ардзинба. Он подчеркнул, что Абхазия и Россия сформировали очень серьезную договорно-правовую базу. В том числе два главных соглашения "О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" 2008 года и "О союзничестве и стратегическом партнерстве" 2014 года.По поручению президента Аслана Бжания глава МИД Инал Ардзинба проводит рабочие встречи в районах Абхазии с общественностью и представителями районных администраций и собраний. Встречи приурочены ко Дню признания государственного суверенитета.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, экономика, политика, инал ардзинба