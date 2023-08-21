https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/versiyu-estestvennogo-proiskhozhdeniya-covid-19-otsenili-v-voz-1047596602.html

Версию естественного происхождения COVID-19 оценили в ВОЗ

Версию естественного происхождения COVID-19 оценили в ВОЗ

Гипотезы происхождения коронавирусной инфекции COVID-19 все еще рассматриваются Всемирной организацией здравоохранения. 21.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-21T13:40+0300

2023-08-21T13:40+0300

2023-08-21T14:26+0300

воз

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/15/1047596384_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_cf25cc1e6950b85a244286372b0263c0.jpg

СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Становится все более вероятным, что COVID-19 имеет скорее естественное происхождение, чем то, что причиной пандемии стала лабораторная утечка, хотя все гипотезы по-прежнему рассматриваются, заявил в интервью Financial Times главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар.Тем не менее организация все еще готова рассмотреть любую гипотезу происхождения ковида, в том числе утечку из лаборатории Института вирусологии в Ухане.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

воз, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, в мире