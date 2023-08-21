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Версию естественного происхождения COVID-19 оценили в ВОЗ
Версию естественного происхождения COVID-19 оценили в ВОЗ
Гипотезы происхождения коронавирусной инфекции COVID-19 все еще рассматриваются Всемирной организацией здравоохранения. 21.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-21T13:40+0300
2023-08-21T13:40+0300
2023-08-21T14:26+0300
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мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Становится все более вероятным, что COVID-19 имеет скорее естественное происхождение, чем то, что причиной пандемии стала лабораторная утечка, хотя все гипотезы по-прежнему рассматриваются, заявил в интервью Financial Times главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар.Тем не менее организация все еще готова рассмотреть любую гипотезу происхождения ковида, в том числе утечку из лаборатории Института вирусологии в Ухане.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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воз, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, в мире
воз, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, в мире
Версию естественного происхождения COVID-19 оценили в ВОЗ
13:40 21.08.2023 (обновлено: 14:26 21.08.2023)
Гипотезы происхождения коронавирусной инфекции COVID-19 все еще рассматриваются Всемирной организацией здравоохранения.
СУХУМ, 21 авг – Sputnik
. Становится все более вероятным, что COVID-19 имеет скорее естественное происхождение, чем то, что причиной пандемии стала лабораторная утечка, хотя все гипотезы по-прежнему рассматриваются, заявил в интервью Financial Times
главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джереми Фаррар.
"Становится все более понятным, что естественное происхождение гораздо более вероятно. Но невозможно игнорировать географию, игнорировать центр (Уханьскую лабораторию - ред.)", – приводит издание его слова.
Тем не менее организация все еще готова рассмотреть любую гипотезу происхождения ковида, в том числе утечку из лаборатории Института вирусологии в Ухане.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.