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Внешняя политика, признание и безопасность: что обсудил глава МИД с жителями Очамчыры

Внешняя политика, признание и безопасность: что обсудил глава МИД с жителями Очамчыры

К 15-летию признания Абхазии Россией министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с общественностью Очамчырского района. 21.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-21T19:15+0300

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На встрече с общественностью в Очамчырском районе Инал Ардзинба обсудил вопросы взаимоотношений Абхазии и России, безопасности на Кавказе и дальнейшего признания республики другими странами.Главный итог взаимодействия между Абхазией и России за последние 15 лет - формирование серьезной договорно-правовой базы, считает министр иностранных дел Инал Ардзинба. В 2008 и 2014 годах между двумя странами были подписаны важные соглашения.В этих соглашениях, по словам Ардзинба, прописана всеобъемлющая поддержка Абхазии, и Российская Федерация полностью эти обязательства выполняет. С 2008 года Россия оказала поддержку нашей стране в объеме более 110 млрд руб.Россия оказывает Абхазии не только финансовую поддержку, но и помогает в налаживании международных контактов.Россия помогает в сфере здравоохранения и образования. За последние 1,5 года в российские вузы поступили более 200 абхазских абитуриентов.Глава внешнего дипломатического ведомства Абхазии высказал обеспокоенность по поводу изменения военно-политической ситуации.Он отметил, что Грузия вкладывает огромные денежные средства в модернизацию вооруженных сил. При этом, по его словам, Тбилиси не подписывает с Абхазией соглашение о неприменении силы, и “если человек не хочет подписывать соглашение о неприменении силы, значит, он эту силу собирается применить”.

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