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Чтобы помнили: каким будет открытие памятника на перевале Пыв
Чтобы помнили: каким будет открытие памятника на перевале Пыв
Памятник советским воинам откроют на перевале Пыв 24 августа. Работы проводились в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт"... 22.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-22T14:35+0300
2023-08-22T14:35+0300
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Работа по реконструкции памятника проводилась инициативной группой культурного фонда "Платформа" и военнослужащими Минобороны Абхазии под руководством почетного консула республики в Приволжье Владимира Литвинчука. Поддержку проекту оказало Министерство культуры республики.Важное значение сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны в современных условиях отметил министр культуры Абхазии Даур Кове."Сегодня в мире мы прослеживаем тенденцию, когда некоторые люди пытаются переписать историю, поэтому подобного рода события очень важны. Самое главное в этих мероприятиях – сохранить историческую память. Подвиг, который был совершен, ни в коем случае нельзя забывать, память о нем нужно передавать из поколения в поколение", – сказал он.В рамках открытия памятника советским воинам будет заложена капсула времени с посланием на двух языках. Ее планируют открыть через 20 лет – к столетию Битвы за Кавказ.Подробнее о том, как пройдет мероприятие, и что написано в послании потомкам, смотрите в нашем видео.
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Чтобы помнили: каким будет открытие памятника на перевале Пыв
14:35 22.08.2023 (обновлено: 16:40 22.08.2023)
Памятник советским воинам откроют на перевале Пыв 24 августа. Работы проводились в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт", посвященного 80-летию победы в Битве за Кавказ.
Работа по реконструкции памятника проводилась инициативной группой культурного фонда "Платформа" и военнослужащими Минобороны Абхазии под руководством почетного консула республики в Приволжье Владимира Литвинчука. Поддержку проекту оказало Министерство культуры республики.
Важное значение сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны в современных условиях отметил министр культуры Абхазии Даур Кове.
"Сегодня в мире мы прослеживаем тенденцию, когда некоторые люди пытаются переписать историю, поэтому подобного рода события очень важны. Самое главное в этих мероприятиях – сохранить историческую память. Подвиг, который был совершен, ни в коем случае нельзя забывать, память о нем нужно передавать из поколения в поколение", – сказал он.
В рамках открытия памятника советским воинам будет заложена капсула времени с посланием на двух языках. Ее планируют открыть через 20 лет – к столетию Битвы за Кавказ.
Подробнее о том, как пройдет мероприятие, и что написано в послании потомкам, смотрите в нашем видео.