https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/dom-moskvy-i-posolstvo-rossii-pozdravili-veterana-mariyu-glusker-s-dnem-rozhdeniya-1047619377.html

"Дом Москвы" и посольство России поздравили ветерана Марию Глускер с днем рождения

"Дом Москвы" и посольство России поздравили ветерана Марию Глускер с днем рождения

Мария Глускер награждена медалью "За боевые заслуги", орденами ВОВ II степени и Красной звезды, медалью за работу в подполье и участие в партизанском отряде. 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T19:41+0300

2023-08-22T19:41+0300

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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Представители культурно-делового центра "Дом Москвы" в Сухуме и посольства России в Абхазии поздравили ветерана Великой Отечественной войны Марию Глускер с 101-м днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба центра. "Уважаемая Мария Захаровна, пусть каждый Ваш день будет наполнен радостью и бодростью духа! Пусть окружающие Вас люди будут счастливы! Желаем Вам долгих лет жизни и отличного настроения", - зачитала поздравление от руководства "Дома Москвы" представитель центра Мария Соя. Мария Захаровна Глускер попала на фронт в 1941 году в возрасте 18 лет сначала в качестве медсестры, но потом была вынуждена уйти в партизанский отряд. Глускер награждена медалью "За боевые заслуги", орденами ВОВ II степени и Красной звезды, медалью за работу в подполье и участие в партизанском отряде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190509/Veteran-Velikoy-Otechestvennoy-Mariya-Glusker-eto-byl-ad-no-v-silu-molodosti-ya-ne-boyalas-1027301942.html

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