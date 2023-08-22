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Гагра вошла в десятку самых популярных направления для отдыха в сентябре
Гагра вошла в десятку самых популярных направления для отдыха в сентябре
Отдых в Абхазии не исчерпывается только летними месяцами – многие путешественники стремятся посетить республику осенью, когда погода не такая жаркая и наплыв... 22.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-22T10:26+0300
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Гагра вошла в топ-10 самых популярных направлений для отдыха в сентябре среди российских туристов. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru. Абхазский курорт стал шестым в списке. Первые три места, а также пятое, заняли курорты Краснодарского края, четвертое досталось северной столице России.При этом Гагра стала самым дорогим направлением из списка, в среднем ночь там обойдется путешественникам в 4016 рублей. Самым бюджетным вариантом стала Феодосия – отдых в Крыму оценивается в среднем в 2555 рублей за ночь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/lastochka-budet-kursirovat-mezhdu-sochi-i-gagroy-po-novomu-grafiku-1047602061.html
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Гагра вошла в десятку самых популярных направления для отдыха в сентябре
10:26 22.08.2023 (обновлено: 11:23 22.08.2023)
Отдых в Абхазии не исчерпывается только летними месяцами – многие путешественники стремятся посетить республику осенью, когда погода не такая жаркая и наплыв туристов уже позади.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik
. Гагра вошла в топ-10 самых популярных направлений для отдыха в сентябре среди российских туристов. Об этом сообщает
сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Десять самых популярных направлений для отдыха в сентябре:
Направление
Средняя стоимость ночи
Среднее количество ночей
Сочи
3503
8
Анапа
2995
9
Геленджик
3691
8
Санкт-Петербург
3533
5
Кабардинка
3336
6
Гагра
4016
9
Ялта
3504
8
Феодосия
2555
9
Москва
3222
5
Кисловодск
3130
7
Абхазский курорт стал шестым в списке. Первые три места, а также пятое, заняли курорты Краснодарского края, четвертое досталось северной столице России.
При этом Гагра стала самым дорогим направлением из списка, в среднем ночь там обойдется путешественникам в 4016 рублей. Самым бюджетным вариантом стала Феодосия – отдых в Крыму оценивается в среднем в 2555 рублей за ночь.