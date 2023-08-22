https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/gagra-voshla-v-desyatku-samykh-populyarnykh-napravleniya-dlya-otdykha-v-sentyabre-1047605031.html

Гагра вошла в десятку самых популярных направления для отдыха в сентябре

Гагра вошла в десятку самых популярных направления для отдыха в сентябре

Отдых в Абхазии не исчерпывается только летними месяцами – многие путешественники стремятся посетить республику осенью, когда погода не такая жаркая и наплыв... 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T10:26+0300

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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Гагра вошла в топ-10 самых популярных направлений для отдыха в сентябре среди российских туристов. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru. Абхазский курорт стал шестым в списке. Первые три места, а также пятое, заняли курорты Краснодарского края, четвертое досталось северной столице России.При этом Гагра стала самым дорогим направлением из списка, в среднем ночь там обойдется путешественникам в 4016 рублей. Самым бюджетным вариантом стала Феодосия – отдых в Крыму оценивается в среднем в 2555 рублей за ночь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230821/lastochka-budet-kursirovat-mezhdu-sochi-i-gagroy-po-novomu-grafiku-1047602061.html

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