https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/grazhdanin-i-nachalnik-labakhua-o-rabote-tamozhni-v-tursezon-i-obemakh-vneshney-torgovli-1047601807.html

Гражданин и начальник: Лабахуа о работе таможни в турсезон и объемах внешней торговли

Гражданин и начальник: Лабахуа о работе таможни в турсезон и объемах внешней торговли

О работе таможенников в пик турсезона на границе Абхазии и России, об объемах внешней торговли, о подготовке к цитрусовому сезону, в эфире радио Sputnik... 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T11:10+0300

2023-08-22T11:10+0300

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Гражданин и начальник: Лабахуа о работе таможни в турсезон и объемах внешней торговли Гражданин и начальник: Лабахуа о работе таможни в турсезон и объемах внешней торговли

О работе таможенников в пик турсезона на границе Абхазии и России, об объемах внешней торговли, о подготовке к цитрусовому сезону, в эфире радио Sputnik рассказал первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии Аляс Лабахуа.Российско-абхазскую границу с начала турсезона, 1 мая 2023 года, в обоих направлениях пересекли пять миллионов человек и более 800 тысяч транспортных средств, в том числе 30 тысяч экскурсионных автобусов, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.В сутки границу по реке Псоу на сегодняшний день пересекает свыше 65 тысяч человек и приблизительно до 11 тысяч транспортных средств, сообщил Лабахуа."Бывают, конечно, моменты, когда происходит "наплыв" по субъективным и объективным причинам. Коллеги из ФТС Росии, которые работают на посту "Псоу", стараются в ускоренном порядке оформлять и транспортные средства, и досмотр пешеходов осуществляют в упрощенной форме. Бывают и проблемы с серверами, но это чисто технические вопросы. Мы и наши коллеги стараемся, чтобы граждане, которые едут на отдых, и наши граждане, могли побыстрее пересечь государственную границу. Люди должны понимать, есть определенный порядок на границе, который необходимо соблюдать. Задержек со стороны таможенной службы Абхазии нет", – отметил Лабахуа.По его словам, в нынешнем турсезоне границу Абхазии и России пересекает больше людей, чем в прошлом году.Первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Абхазии рассказал об объеме внешней торговли за первое полугодие. Он составляет 21 миллиард рублей."Это примерно на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года. У нас, к сожалению, импорт превалирует над экспортом в больших объемах. Экспорт составил 3, 4 миллиарда рублей, что на 350 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года", –сообщил Лабахуа.Основными объектами экспорта являются алкогольная продукция( почти на 2 миллиарда рублей), рыбная продукция( рыбий жир и мука), древесина, маталлолом, сельхозпродукция.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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