https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/lolua-rasskazal-o-detalyakh-operatsii-po-prinuzhdeniyu-gruzii-k-miru-1047595348.html

Лолуа рассказал о деталях операции по принуждению Грузии к миру

Лолуа рассказал о деталях операции по принуждению Грузии к миру

О событиях августа 2008 года в Абхазии, о начале операции по освобождению Кодорского ущелья и признании независимости Абхазии Россией в эфире радио Sputnik... 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T16:10+0300

2023-08-22T16:10+0300

2023-08-22T16:19+0300

радио

подкасты

такие обстоятельства

освобождения кодорского ущелья от грузинских оккупантов

день признания независимости абхазии

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Такие обстоятельства: Лолуа об освобождении Кодорского ущелья и признании независимости Такие обстоятельства: Лолуа об освобождении Кодорского ущелья и признании независимости

После победы Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов верхняя часть Кодорского ущелья была под контролем Грузии.В 2008 году Рауль Лолуа руководил Антитеррористическим центром, который совместно с российскими войсками выполнял операцию по принуждению Грузии к миру. В беседе на радио он вспоминает о ситуации в Галском районе и в Кодорском ущелье все послевоенные годы.Рассказывая о деталях операции по принуждению Грузии к миру, Рауль Лолуа вспоминает, как грузины оставляли посты и покидали позиции."Когда мы подъехали к грузинскому посту вместе с россиянами и им дали час на то, чтоб собрали вещи и оттуда уехали, тогда я понял, что ситуация будет переломлена в нашу сторону. Они покинули все свои позиции. Даже сопротивление не оказали. Они прекрасно понимали, что с ними может произойти. Это был подъем гордости, что мы выдержали все эти годы. Россия стала настолько крепкой, что защищала такие малые народы от геноцида, которому мы подверглись. Тогда тревога была очень серьезная. Нам было бы очень тяжело выдержать вторую войну. Справедливо все сложилось. Грузины побросали все свои части и уехали", – рассказал Лолуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, такие обстоятельства, освобождения кодорского ущелья от грузинских оккупантов, день признания независимости абхазии, аудио