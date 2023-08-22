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Полярники развернули самый большой в Арктике российский флаг
Полярники развернули самый большой в Арктике российский флаг
Ко Дню государственного флага России, который ежегодно отмечается 22 августа, триколор развернули в точке с координатами 83.31°северной широты, 51.48°... 22.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-22T12:46+0300
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На дрейфующей станции "Северный полюс-41" Арктического и антарктического научно-исследовательского института полярники развернули российский флаг площадью 1 423 квадратных метра. Длина флага - 4 807 сантиметров, ширина – 2 960 сантиметров.Для этого на безопасный участок двумя вертолетами доставили 24 полярника с ледостойкой платформы "Северный полюс" и и научно-экспедиционного судна "Академик Трешников""От большой земли полярников отделяет десять месяцев дрейфа в сложнейших климатических условиях, в окружении льдов и самого холодного океана на планете, глубина которого достигает четырех километров. Мы хотим, чтоб они чувствовали поддержку, поэтому именно здесь развернули масштабный российский триколор", – рассказал директор института Александр Макаров. Акция организована в рамках проекта "Все стихии", в ходе которого российский флаг разворачивают в самых знаковых местах планеты – в воде и в воздухе, на земле и даже на вулканах.
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видео, мультимедиа, арктика, россия, видео
видео, мультимедиа, арктика, россия, видео
Полярники развернули самый большой в Арктике российский флаг
12:46 22.08.2023 (обновлено: 13:57 22.08.2023)
Ко Дню государственного флага России, который ежегодно отмечается 22 августа, триколор развернули в точке с координатами 83.31°северной широты, 51.48° восточной долготы.
На дрейфующей станции "Северный полюс-41" Арктического и антарктического научно-исследовательского института полярники развернули российский флаг площадью 1 423 квадратных метра. Длина флага - 4 807 сантиметров, ширина – 2 960 сантиметров.
Для этого на безопасный участок двумя вертолетами доставили 24 полярника с ледостойкой платформы "Северный полюс" и и научно-экспедиционного судна "Академик Трешников"
"От большой земли полярников отделяет десять месяцев дрейфа в сложнейших климатических условиях, в окружении льдов и самого холодного океана на планете, глубина которого достигает четырех километров. Мы хотим, чтоб они чувствовали поддержку, поэтому именно здесь развернули масштабный российский триколор", – рассказал директор института Александр Макаров.
Акция организована в рамках проекта "Все стихии", в ходе которого российский флаг разворачивают в самых знаковых местах планеты – в воде и в воздухе, на земле и даже на вулканах.