https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/samyy-bolshoy-rossiyskiy-flag-razvernuli-v-arktike-1047612137.html

Полярники развернули самый большой в Арктике российский флаг

Полярники развернули самый большой в Арктике российский флаг

Ко Дню государственного флага России, который ежегодно отмечается 22 августа, триколор развернули в точке с координатами 83.31°северной широты, 51.48°... 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T12:46+0300

2023-08-22T12:46+0300

2023-08-22T13:57+0300

видео

мультимедиа

арктика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/16/1047607045_124:0:1098:548_1920x0_80_0_0_0f75830a8eb0977f7c8abbffe713bf90.png

На дрейфующей станции "Северный полюс-41" Арктического и антарктического научно-исследовательского института полярники развернули российский флаг площадью 1 423 квадратных метра. Длина флага - 4 807 сантиметров, ширина – 2 960 сантиметров.Для этого на безопасный участок двумя вертолетами доставили 24 полярника с ледостойкой платформы "Северный полюс" и и научно-экспедиционного судна "Академик Трешников""От большой земли полярников отделяет десять месяцев дрейфа в сложнейших климатических условиях, в окружении льдов и самого холодного океана на планете, глубина которого достигает четырех километров. Мы хотим, чтоб они чувствовали поддержку, поэтому именно здесь развернули масштабный российский триколор", – рассказал директор института Александр Макаров. Акция организована в рамках проекта "Все стихии", в ходе которого российский флаг разворачивают в самых знаковых местах планеты – в воде и в воздухе, на земле и даже на вулканах.

арктика

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, арктика, россия, видео