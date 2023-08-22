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Скончался Тото Кутуньо
Скончался Тото Кутуньо
Исполнитель популярных песен "L’italiano" и "Serenata" ушел из жизни в возрасте 80 лет. 22.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-22T18:44+0300
2023-08-22T18:44+0300
2023-08-22T18:44+0300
италия
музыка
новости
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СУХУМ, 22 авг - Sputnik. Знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо скончался в Милане на 81-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rainews24.По словам менеджера певца, Кутуньо скончался после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы. Сальваторе (Тото) Кутуньо родился 7 июля 1943 в коммуне Фоздиново в итальянской Тоскане. Он начал свою музыкальную карьеру в 1975 году и известен сотрудничеством со многими звездами мировой эстрады 70-х и 80-х годов, в том числе, с Адриано Челентано, Мирей Матье, Джо Дассеном.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
италия, музыка, новости
Скончался Тото Кутуньо
Исполнитель популярных песен "L’italiano" и "Serenata" ушел из жизни в возрасте 80 лет.
СУХУМ, 22 авг - Sputnik.
Знаменитый итальянский певец Тото Кутуньо скончался в Милане на 81-м году жизни, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал Rainews24.
По словам менеджера певца, Кутуньо скончался после продолжительной болезни, усугубившейся в последние месяцы.
Сальваторе (Тото) Кутуньо родился 7 июля 1943 в коммуне Фоздиново в итальянской Тоскане. Он начал свою музыкальную карьеру в 1975 году и известен сотрудничеством со многими звездами мировой эстрады 70-х и 80-х годов, в том числе, с Адриано Челентано, Мирей Матье, Джо Дассеном.