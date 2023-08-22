https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/sotrudniki-mchs-spasli-paraplaneristov-neskolko-chasov-provisevshikh-na-dereve-1047606895.html

Сотрудники МЧС спасли парапланеристов, несколько часов провисевших на дереве

Сотрудники МЧС спасли парапланеристов, несколько часов провисевших на дереве

Причиной происшествия стал неудачный старт, и при приземлении параплан зацепился за дерево. 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T11:46+0300

2023-08-22T11:46+0300

2023-08-22T12:05+0300

в абхазии

абхазия

новости

мчс абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/16/1047606585_0:39:850:517_1920x0_80_0_0_9783a8e49772e9cea8367e0cae1e5078.jpg

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли парапланеристов, которые несколько часов провисели на дереве на горе Мамзыщха в Гагрском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Пострадавших было двое – инструктор и турист, оба – россияне, один из Ельца, другой из Нижнего Новгорода. Сообщается, что причиной инцидента стал неудачный старт параплана с вершины горы, и во время приземления летательный аппарат зацепился за ветви высокого дерева.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мчс абхазии