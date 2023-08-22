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Сотрудники МЧС спасли парапланеристов, несколько часов провисевших на дереве
Сотрудники МЧС спасли парапланеристов, несколько часов провисевших на дереве
Причиной происшествия стал неудачный старт, и при приземлении параплан зацепился за дерево. 22.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-22T11:46+0300
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли парапланеристов, которые несколько часов провисели на дереве на горе Мамзыщха в Гагрском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Пострадавших было двое – инструктор и турист, оба – россияне, один из Ельца, другой из Нижнего Новгорода. Сообщается, что причиной инцидента стал неудачный старт параплана с вершины горы, и во время приземления летательный аппарат зацепился за ветви высокого дерева.
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Сотрудники МЧС спасли парапланеристов, несколько часов провисевших на дереве
11:46 22.08.2023 (обновлено: 12:05 22.08.2023)
Причиной происшествия стал неудачный старт, и при приземлении параплан зацепился за дерево.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли парапланеристов, которые несколько часов провисели на дереве на горе Мамзыщха в Гагрском районе. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Пострадавших было двое – инструктор и турист, оба – россияне, один из Ельца, другой из Нижнего Новгорода.
Сообщается, что причиной инцидента стал неудачный старт параплана с вершины горы, и во время приземления летательный аппарат зацепился за ветви высокого дерева.