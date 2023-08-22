https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/takie-obstoyatelstva-frolov-o-tsenakh-na-toplivnom-rynke-v-rossii-1047614914.html

Такие обстоятельства: Фролов о ценах на топливном рынке в России

Такие обстоятельства: Фролов о ценах на топливном рынке в России

В последнее время в Абхазии цена на топливо резко выросла, на некоторых АЗС даже наблюдался дефицит. В Минэкономики республики это связывают с колебаниями цен... 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T18:12+0300

2023-08-22T18:12+0300

2023-08-22T18:12+0300

радио

топливо

россия

повышение

бензин

дефицит

абхазия

подкасты

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Такие обстоятельства: Фролов о ценах на топливном рынке в России Такие обстоятельства: Фролов о ценах на топливном рынке в России

В последнее время в Абхазии цена на топливо резко выросла, на некоторых АЗС даже наблюдался дефицит. В Минэкономики республики это связывают с колебаниями цен российского рынка. О ситуации на российском топливном рынке, как формируется цена и почему в этот период даже в некоторых российских регионах наблюдается дефицит, в эфире радио Sputnik объяснил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.По его мнению, кризис на топливном рынке связан с несколькими факторами, а именно, с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, повышенным спрос на бензин АИ-95, а также с заявлением, связанным с механизмом сдерживания цен на российском рынке."В России последние четыре месяца происходит ценовой кризис на топливном рынке. Этот кризис был вызван сочетанием факторов, и первый из этих факторов – это пиковые выводы нефтеперерабатывающих мощностей на плановые ремонты в мае 2023 года. Еще раз повторю, что это плановые ремонтные работы, они согласуются с Министерством энергетики РФ. Под этот период ремонтов делаются дополнительные запасы моторного топлива и иных нефтепродуктов, требуемые как внутренним, так и внешним потребителям. Но если если бы этот фактор был один, он не оказал бы никакого воздействия на рынок. У нас возникли дополнительные факторы, давящие на биржевые котировки. Появился повышенный спрос на моторное топливо на внутреннем российском рынке. Этот спрос вызван банальной причиной – люди в этом году активно занимаются автотуризмом", – подчеркнул Фролов.Также, по его мнению, немаловажным фактором, который повлиял на ситуацию на топливном рынке, являются заявления министра финансов РФ о сокращении выплат из бюджета нефтяникам в рамках демпфирующего механизма. В качестве еще одного важного и пока не устранимого фактора, который влияет на рынок, Фролов выделил логистику, претерпевшую изменения из-за санкционных ограничений.Подробности в аудиофайле выше.

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топливо, россия, повышение, бензин, дефицит, абхазия, подкасты, аудио