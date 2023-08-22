https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/vladimir-putin-pozdravil-rossiyan-s-dnem-flaga-1047603987.html
Владимир Путин поздравил россиян с Днем флага
Владимир Путин поздравил россиян с Днем флага
День российского флага с 1994 года ежегодно отмечается 22 августа, в день, когда триколор был утвержден в качестве государственной символики. 22.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-22T09:27+0300
2023-08-22T09:27+0300
2023-08-22T10:17+0300
россия
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СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Днем государственного флага. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил, что у знамен России тысячелетняя история, и все исторические флаги России – стяги с образом Спаса Нерукотворного, черно-желто-белый флаг Российской империи, красное советское знамя и современный триколор – требуют уважения со стороны всех граждан, так как они отражают непрерывное развитие российской государственности."Россия – тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России", – говорится в поздравлении.
россия
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россия, владимир путин, новости
россия, владимир путин, новости
Владимир Путин поздравил россиян с Днем флага
09:27 22.08.2023 (обновлено: 10:17 22.08.2023)
День российского флага с 1994 года ежегодно отмечается 22 августа, в день, когда триколор был утвержден в качестве государственной символики.
СУХУМ, 22 авг – Sputnik.
Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Днем государственного флага. Поздравление опубликовано
на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что у знамен России тысячелетняя история, и все исторические флаги России – стяги с образом Спаса Нерукотворного, черно-желто-белый флаг Российской империи, красное советское знамя и современный триколор – требуют уважения со стороны всех граждан, так как они отражают непрерывное развитие российской государственности.
"Россия – тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России", – говорится в поздравлении.