https://sputnik-abkhazia.ru/20230822/vladimir-putin-pozdravil-rossiyan-s-dnem-flaga-1047603987.html

Владимир Путин поздравил россиян с Днем флага

Владимир Путин поздравил россиян с Днем флага

День российского флага с 1994 года ежегодно отмечается 22 августа, в день, когда триколор был утвержден в качестве государственной символики. 22.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-22T09:27+0300

2023-08-22T09:27+0300

2023-08-22T10:17+0300

россия

владимир путин

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/10/1046367537_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d15637e80d17f4565034ee13b9ea260b.jpg

СУХУМ, 22 авг – Sputnik. Президент Владимир Путин поздравил граждан России с Днем государственного флага. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил, что у знамен России тысячелетняя история, и все исторические флаги России – стяги с образом Спаса Нерукотворного, черно-желто-белый флаг Российской империи, красное советское знамя и современный триколор – требуют уважения со стороны всех граждан, так как они отражают непрерывное развитие российской государственности."Россия – тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России", – говорится в поздравлении.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, владимир путин, новости