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Аслан Бжания встретился с главой ФНС России Егоровым

Аслан Бжания встретился с главой ФНС России Егоровым

Ранее пресс-служба главы государства сообщала, что состояние здоровья президента ухудшилось в ходе рабочей поездки в Россию, которая продолжилась после... 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T18:25+0300

2023-08-23T18:25+0300

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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с руководителем Федеральной налоговой службы России Даниилом Егоровым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Ранее, 10 августа, пресс-служба президента сообщала, что в ходе рабочей поездки в Россию Аслан Бжания обратился в медучреждение из-за ухудшения состояния здоровья. После тщательной диагностики было проведено успешное оперативное вмешательство.

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