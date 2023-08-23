https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/chastnyy-dom-zagorelsya-v-sele-baslata-1047634304.html

Частный дом загорелся в селе Баслата

Частный дом загорелся в селе Баслата

Сообщение о том, что загорелась кровля одного из домов в Баслате, поступило на пульт дежурного в 10:27. 23.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-23T14:42+0300

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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Частный дом загорелся в селе Баслата Сухумского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Экстренный вызов о возгорании поступил в ведомство в 10:27 среды, 23 августа. На место происшествия выехали два пожарных отделения столичного ПСО и одно спасательное.Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.

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