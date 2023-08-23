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Частный дом загорелся в селе Баслата
Частный дом загорелся в селе Баслата
Сообщение о том, что загорелась кровля одного из домов в Баслате, поступило на пульт дежурного в 10:27. 23.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-23T14:42+0300
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СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Частный дом загорелся в селе Баслата Сухумского района, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.Экстренный вызов о возгорании поступил в ведомство в 10:27 среды, 23 августа. На место происшествия выехали два пожарных отделения столичного ПСО и одно спасательное.Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.
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Частный дом загорелся в селе Баслата
14:42 23.08.2023 (обновлено: 15:06 23.08.2023)
Сообщение о том, что загорелась кровля одного из домов в Баслате, поступило на пульт дежурного в 10:27.
СУХУМ, 23 авг – Sputnik.
Частный дом загорелся в селе Баслата Сухумского района, сообщает
пресс-служба МЧС Абхазии.
Экстренный вызов о возгорании поступил в ведомство в 10:27 среды, 23 августа. На место происшествия выехали два пожарных отделения столичного ПСО и одно спасательное.
Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет.