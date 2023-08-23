https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/kontsert-k-15-letiyu-priznaniya-abkhazii-rossiey-proshel-v-gosfilarmonii-1047642805.html
Концерт к 15-летию признания Абхазии Россией прошел в Госфилармонии
Концерт к 15-летию признания Абхазии Россией прошел в Госфилармонии
26 августа 2023 года будет отмечаться 15-летие со дня признания независимости Абхазии со стороны России. 23.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-23T20:35+0300
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СУХУМ, 23 авг - Sputnik. Концерт, приуроченный к 15-летию со дня признания Россией независимости Абхазии, прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в среду, 23 августа. Об этом сообщает Медиацентр МИД. "Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с 15-ой годовщиной международного признания независимости Республики Абхазия!," - сказал он на абхазском языке.Затем, перейдя на русский, Литвинов подчеркнул, что, признав Абхазию, Россия обрела надежного друга на международной арене. "В 2008 году моей стране, России, выпала большая возможность первой отдать должное подвигам абхазского народа. Признав независимость Абхазии, Россия обрела надежного друга, поэтому без преувеличения 26 августа - это такой же праздник наш, как и ваш," - сказал он.8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию, началась Пятидневная война. В ситуацию вмешалась Россия, защитив население республики.Затем, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев принял решение о признании независимости двух республик - Абхазии и Южной Осетии. Этот день отмечается в Абхазии как государственный праздник.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230823/bezopasnost-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-obespechena-oboronnym-potentsialom-rossii-1047639696.html
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Концерт к 15-летию признания Абхазии Россией прошел в Госфилармонии
26 августа 2023 года будет отмечаться 15-летие со дня признания независимости Абхазии со стороны России.
СУХУМ, 23 авг - Sputnik.
Концерт, приуроченный к 15-летию со дня признания Россией независимости Абхазии, прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в среду, 23 августа. Об этом сообщает
Медиацентр МИД.
Со сцены собравшихся приветствовал советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов.
"Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с 15-ой годовщиной международного признания независимости Республики Абхазия!," - сказал он на абхазском языке.
Затем, перейдя на русский, Литвинов подчеркнул, что, признав Абхазию, Россия обрела надежного друга на международной арене.
"В 2008 году моей стране, России, выпала большая возможность первой отдать должное подвигам абхазского народа. Признав независимость Абхазии, Россия обрела надежного друга, поэтому без преувеличения 26 августа - это такой же праздник наш, как и ваш," - сказал он.
8 августа 2008 года грузинские войска напали на Южную Осетию, началась Пятидневная война. В ситуацию вмешалась Россия, защитив население республики.
Затем, 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев принял решение о признании независимости двух республик - Абхазии и Южной Осетии. Этот день отмечается в Абхазии как государственный праздник.