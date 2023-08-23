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Нависшая угроза: как освобождали Кодорское ущелье
Нависшая угроза: как освобождали Кодорское ущелье
Советник президента Абхазии по национальной безопасности и обороне Рауль Лолуа в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказал о событиях... 23.08.2023, Sputnik Абхазия
2023-08-23T10:03+0300
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Присутствие грузинских войск в верхней части Кодорского ущелья представляло большую угрозу для безопасности и стабильности Абхазии, отметил советник главы государства по национальной безопасности и обороне Рауль Лолуа. Он напомнил, что до принуждения Грузии происходили постоянные вылазки грузинских военных в Гулрыпшском районе. Для удержания ситуации под контролем абхазская армия и специальные подразделения охраняли территорию Кодорского ущелья. Положение усугублялось тем, что западные страны подготавливали Грузию к началу полномасштабной войны, поставляя в республику различные виды вооружений, в том числе тяжелую технику. Рауль Лолуа подчеркнул, что грузинская сторона планировала нападение на Абхазию после взятия под свой контроль Южной Осетии. Однако этим планам не суждено было сбыться, специальная военная операция России привела к освобождению Южной Осетии.
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Нависшая угроза: как освобождали Кодорское ущелье
10:03 23.08.2023 (обновлено: 10:13 23.08.2023)
Советник президента Абхазии по национальной безопасности и обороне Рауль Лолуа в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказал о событиях, происходивших во время освобождения верхней части Кодорского ущелья Абхазии в 2008 году.
Присутствие грузинских войск в верхней части Кодорского ущелья представляло большую угрозу для безопасности и стабильности Абхазии, отметил советник главы государства по национальной безопасности и обороне Рауль Лолуа.
Он напомнил, что до принуждения Грузии происходили постоянные вылазки грузинских военных в Гулрыпшском районе.
Для удержания ситуации под контролем абхазская армия и специальные подразделения охраняли территорию Кодорского ущелья.
Положение усугублялось тем, что западные страны подготавливали Грузию к началу полномасштабной войны, поставляя в республику различные виды вооружений, в том числе тяжелую технику.
Рауль Лолуа подчеркнул, что грузинская сторона планировала нападение на Абхазию после взятия под свой контроль Южной Осетии. Однако этим планам не суждено было сбыться, специальная военная операция России привела к освобождению Южной Осетии.